Kargolar 30 Ağustos'ta (yarın) açık mı? İşte kargo çalışma saatleri
Kargo gönderim ve alım işlemleri olan vatandaşlar, 30 Ağustos Cuma günü kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Özellikle bayram günlerinde resmi ve bazı özel kurumların kapalı olmadı nedeniyle, vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. Peki, kargolar 30 Ağustos'ta (yarın) açık mı? İşte kargo çalışma saatleri.
Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla, kargoların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Bazı kargo şirketleri internet üzerinden yaptıkları açıklamalarla, 30 Ağustos çalışma saatlerine yönelik bilgiler verdi. İşte, merakla araştırılan yarın kargolar açık mı? sorusunun cevabı.
Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos 2019 Cuma günü tüm şube ve acenteleri açık olup şubelerimiz 09.00-18.00 saatleri arasında standart işleyişine devam edecektir.
Aras Kargo: Aras kargo'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
MNG Kargo: MNG Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: Sürat Kargo tarafından konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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