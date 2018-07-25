 Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama: Polisten kaçmak için...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama: Polisten kaçmak için...
GeriGündem  Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama: Polisten kaçmak için...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Hayati ARIGAN (DHA)
25.07.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

 Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama: Polisten kaçmak için...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
 Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama: Polisten kaçmak için...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, kardeşi Hakan Uman'dan marka haline gelmiş isim ve soy ismini yan yana getirmek suretiyle fayda sağladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mahkeme, Hakan Uman'ın kardeşi olduğunu saklayan Sayarı'nın açtığı davanın reddine karar verdi. Mahkemede ifade veren Hukan Uman, ünlü astrolog için 'Yıllır evvel taroçu, falcı ve medyum olarak çalışıyordu. Falcılara karşı polis operasyonlarından korunmak için moda olan astrologluğa geçiş yaptı' ifadesini kullandı.

Astroloji ile uğraşan Nuray Sayarı 3 yıl önce Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Hakan Uman ve eşi Neslihan Uman ile şirketleri Nes Filmcilik'e yayın yoluyla kişilik haklarına yöneltilen saldırının durdurulmasını, isminin görsel, yazılı basın, elektronik ortamda izinsiz kullanmasının yasaklanmasını ve önlenmesini istedi. Sayarı mahkemenin bu saldırılara karşı ihtiyati tedbir kararı vermesini  talep etti. Mahkeme Sayarı'nın tüm süreçten bilgisi olduğu halde kardeşi ve eşiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi kişilik haklarına saldırı iddiası ile mahkemeye başvurduğunu,  kardeşi ve davalık olduğu başka kişilerle yaşadığı hukuki süreçte delil yaratma amacı güttüğünü belirterek ,  'dürüstlük' kuralına aykırı açılan davanın reddine karar verdi. 

20 yıla yakın bir süredir profesyonel olarak astroloji bilimi ile uğraştığını belirten Nuray Sayarı son yıllarda bu konuda hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip saygın biri olduğunu dilekçesinde belirtti. Türkiye'de ve dünyada tanınır hale gelmesinde işindeki başarı ve güvenilir bir kişi olması olduğu belirten Nuray Sayarı, bir süredir kendi adını taşıyan nuraysayari.com.tr ve nuraysayarishop.com isimli internet siteleri üzerinden yayınlarda kendi görüntülerini ve nereden ne şekilde temin edildiği belli olmayan belki de anonim özellik arz eden fakat kesinlikle kendisinin yazmadığı  burç yorumlarına kadar birçok bilginin paylaşıldığında ve ürün satışlarının yapıldığını ileri sürdü.  

Bu sitelerden adının kullanılarak iyi niyetli kişilerin duyduğu güven duygusunun yola çıkarak insanların dolandırıldığını ileri süren Nuray Sayarı satılan ürünlerin kendisiyle ilgisi olmadığını,  sipariş edilen ürünlerin teslim edilmeyerek dolandırıcılık suçunun işlendiğini belirtti.

SİTELERLE ALAKAM YOK 

Hakan Uman ve eşinin marka haline gelmiş isim ve soy ismini yan yana getirmek suretiyle hem kamuoyunu yanılttığını hem de haksız biçimde ve kendi aleyhine olacak şekilde maddi menfaat elde ettiğini ileri süren Nuray Sayarı dilekçesinde internet sitelerinin kendisiyle hiçbir alakasının bulunmadığının altını çizdi.

500 BİN TL İSTEDİLER 

Hakan Uman'ın internet sitesi ve sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılmak suretiyle siteleri kapatmak için 500 bin TL istediğini ileri süren Nuray Sayarı bu yolla kendisine şantaj yapıldığını iddia etti.  Sayarı bahsi geçen siteler aracılığı ile hem de sosyal medya platformlarında asılsız iddialar bulunmak suretiyle kişilik haklarına yöneltilen saldırının önlenmesini mahkemeden istedi. 

KARDEŞ OLDUĞUMUZU SAKLADI

Nes Filmcilik şirketinin sahipleri Hakan Uman ve eşi Neslihan Uman karşı dava açtı. Nuray Sayarı'nın düzmece bir senaryoyla kendilerini iftira attığını ileri süren çift, 102 bin TL maddi manevi tazminat istedi. Nuray Sayarı'nın kendi öz ablası olduğunu belirten Hakan Uman dilekçesinde ablasının bunu mahkemeden sakladığını anlattı.

FALCILIK YAPIYORDU

Ablasının yıllar evvel tarotcu, falcı, medyum olarak bu işi yaptığını belirten Hakan Uman dilekçesinde profesyonel olma çabaları ile falcılara karşı polis operasyonlarının korunmak için ülkemizde moda olan astroloji uzmanı ve astrolog unvanına geçiş yaptığını ileri sürdü. 

'ABLAMIN KİTAPLARI ÇALINTI'

Ülkemizde astroloji üzerine mesleki eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı yada Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına bağlı bir eğitim kurumu olmadığını belirten Hakan Uman, halkın astrolojinin bir bilim olduğunu bilmediğini ablası gibi kendi kendisine astrolog unvanı veren kişilere inandıklarını belirtti. Sahte astrologların  bu şekilde birçok gelir elde etmeye başladığını belirten Hakan Uman ablasının yazdığı astroloji kitaplarının çalıntı olduğunu iddia etti.

Nuray Sayarı'nın kitaplarının, yabancı yazarların kitaplarından telif hakkı ödemeden ve atıf yapılmadan çeviri niteliğinde olduğu halde kendisi kendi yazmış gibi yayımlattığını belirten Hakan Uman, böylelikle haksız gelir elde ettiğini ileri sürdü.

ASTROLOJİK TAKI VE TAŞLAR SATILIYORDU

Hakan Uman ablasının kendisine teklifte bulunması üzerine 2013 yılında işini bırakarak, Arif Albayrak adına olan nuray sayari.com sitesini ve kendi adına olan nuraysayarishop.com adlı internet sitesini aralarındaki inanç sözleşmesi gereği işletmeye başladığını belirtti. nuraysayarishop.com sitesinde astrolojik takı ve taşların satışını yaptığını belirten Hakan Uman, ablasının internet sitelerinin yatırım ve masraflarına yardımda bulunmadığını belirtti.

BAŞKASININ BURÇ YORUMLARINI GÖNDERDİ

Dilekçede  Nuray Sayarı'nın başkalarının emeği üzerinden haksız kazanç elde etmek amacıyla 2013'ün Ocak ayında astrolog Şenay Yangel'in daha önceden yazdığı burç yorumları yazılarını alarak nuraysayari.com.tr sitesinde yayınlamak üzere Hakan Uman'a göndererek yayınlattığı iddia edildi.   Hakan Uman, ablası Nuray Sayarı'nın bilgisi ve talimatı doğrultusunda söz konusu sitelerin açıldığını e-ticaret sitelerinin tanıtımını katıldığı programlarda yaptığını belirterek, burç yorumlarının da astrologun asistanının gönderdiğini belirtti. 

DÜRÜSTLÜK KURALINA UYMADI 

Mahkeme Nuray Sayarı'nın Hakan Uman ile kardeş olduğunu dahi telaffuz etmeden tüm süreçten bilgisi olduğu halde kardeşi ve eşi ile hiçbir ilgisi yokmuş gibi kişilik haklarına saldırı iddiası ile dava açtığını belirtti. Nuray Sayarı'nın, kardeşi ve davalık olduğu başka kişilerle yaşadığı hukuki süreçte delil yaratma amacı güttüğünü belirten mahkeme 'dürüstlük' kuralına aykırı açılan davanın reddine karar verdi.  

KARŞI TAZMİNAT DAVASINA DA RET

Mahkeme Hakan Uman ve eşinin de kişilik haklarına saldırı ve maddi kayıplarının bulunduğunu ispatlanamadığını belirterek, açtıkları karşı tazminat davasını da  reddetti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anadolu Otoyolu'nu kullananlar dikkat! Bu saatlerde kapatılacak

 Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama: Polisten kaçmak için...

Köye sızmaya çalışan teröristlere büyük şok

Dün çöken binanın bulunduğu sokakta ürkütücü görüntü