KARDEMİR'de iş kazası
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) çelikhane bölümünde bulunan lans sisteminde meydana gelen arıza sonucu oluşan toz bulutundan etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, fabrikanın çelikhane bölümünde bulunan lans sisteminde arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle oluşan toz bulutundan etkilenen 3 işçi, fabrikaya ait ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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