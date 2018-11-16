KARDEMİR yönetimi hakkında "anlaşmazlık" iddialarına yalanlama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKARDEMİR yönetimi hakkında "anlaşmazlık" iddialarına yalanlama
GeriGündem KARDEMİR yönetimi hakkında "anlaşmazlık" iddialarına yalanlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KARABÜK (AA)
16.11.2018 - 00:25, Son Güncelleme:

KARDEMİR yönetimi hakkında "anlaşmazlık" iddialarına yalanlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KARDEMİR yönetimi hakkında "anlaşmazlık" iddialarına yalanlama

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç, bazı basın organlarında yer alan, fabrikanın yönetim kurulu başkanı ile bazı hissedar aileler arasında hasmane tutumların olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Ömer Faruk Öz ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerinin KARDEMİR’deki temsil ve yönetim görevlerini bugüne kadar özenle, sadakatle yerine getirdiğini belirtti.

Yöneticiler arasındaki iletişim ve iş birliği için gereken çabaların sarf edildiğini aktaran Güleç, "Çalışanları, profesyonel yöneticileri, yönetim kurulundaki ortak ailelerin temsilcileri, yönetim kurulundaki bağımsız üyelerimiz, yönetim kurulu başkanımız ve tüm hissedarlarımız bir bütündür, öyle olmaya da devam edecektir. Çünkü KARDEMİR büyük bir ailedir." ifadesini kullandı.

KARDEMİR yönetiminde, bağımsız üyeler ile aileler arasında ya da ailelerin kendi arasında kurumun hak ve menfaatlerini korumak ve yönetmek yönünde bir ayrımın olmadığını savunan Güleç, şunları kaydetti:

"Bugün 3,5 milyon ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmak üzere olan, pek çok stratejik ürün üreten ve ülkemizin ilk 25 firması arasına giren bu başarılı şirketimizi bundan sonra da tüm çalışanlarımızla, Öz-Çelik İş Sendikamızla, devlet ve siyaset adamlarımız, profesyonel idareci ve yönetim kurulumuzla ve hissedarlarımızla daha büyük başarılara taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. KARDEMİR, hep emin ellerde kalmaya inşallah devam edecektir."
Güleç, "Sayın Ömer Faruk Öz ve KARDEMİR yönetim kurulundaki ortak aileler hakkında gündeme getirilmeye çalışılan iddialar asılsız ve mesnetsiz olup, Güleç ailesi olarak bu tip maksatlı haberlere itibar edilmemesini Karabük kamuoyundan rica ediyoruz. Güleç ailesinin iş ve ticari faaliyetleri, yasalara, genel kurul kararlarına, emsallerine, teamüllere ve ticaret hayatına hakim olan dürüstlük prensiplerine uygundur." değerlendirmesinde bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yürek dağlayan haber... Yıkıldılar!

CHP’de başdöndüren trafik: Hedef 16 Nisan!

Yok artık! Okul müdürü böyle yakalandı

Canlarını zor kurtardılar! Her şey bir anda oldu