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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kardelenleri yalnız bırakmadı

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Kardelenleri yalnız bırakmadı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucularından eski genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 10. yılında anıldı. Saylan’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine ÇYDD yöneticileri, dernek üyeleri, derneğin ‘Kardelen Projesi’ kapsamında eğitim gören öğrencileri ve arkadaşları katıldı.

YOL GÖSTERİCİMİZ

Törene katılanlardan Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği öğrencisi 19 yaşındaki Gizem Çelik, “Geçen yıl dernekten burs almaya başladım. Buraya geldiğimde kimsem yoktu, küçük bir şehirden gelmiştim. ÇYDD ailesi bana çok güzel sahip çıktı. Çok güzel bir aile olduk. Türkan Saylan bize çok güzel bir yol açtı. Onun gibi çağdaş bir Türk genci olarak, bu yolda yürümeyi hedefliyorum” derken, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi 21 yaşındaki Sibel Kılıç “İki senedir burslu olarak buradayım. Daha öncesinde ablam da kardelendi. Türkan Saylan bizim için adeta bir ışık. Hepimizin yol göstericisi oldu. Onu tanıyamadık ama ilkelerine sahip çıkıyoruz. İyi ki bu dünyadan geçmiş, iyi ki bizim yol göstericimiz olmuş. Onu çok seviyoruz” diye konuştu. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Metin Yıldız da “Bir yıldır ÇYDD bursu alıyorum. Türkan Saylan sayesinde aydınlık bir geleceğe bakıyoruz. Derneğe gittikçe Türkan Saylan’ı daha fazla tanımaya başladık. Onu çok daha fazla sevdim. Bizim için yol gösterici oldu. Onun bize gösterdiği yolu diğer arkadaşlarımıza anlatıyoruz” dedi.

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