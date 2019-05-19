Kardelenleri yalnız bırakmadı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucularından eski genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 10. yılında anıldı. Saylan’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine ÇYDD yöneticileri, dernek üyeleri, derneğin ‘Kardelen Projesi’ kapsamında eğitim gören öğrencileri ve arkadaşları katıldı.
YOL GÖSTERİCİMİZ
Törene katılanlardan Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği öğrencisi 19 yaşındaki Gizem Çelik, “Geçen yıl dernekten burs almaya başladım. Buraya geldiğimde kimsem yoktu, küçük bir şehirden gelmiştim. ÇYDD ailesi bana çok güzel sahip çıktı. Çok güzel bir aile olduk. Türkan Saylan bize çok güzel bir yol açtı. Onun gibi çağdaş bir Türk genci olarak, bu yolda yürümeyi hedefliyorum” derken, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi 21 yaşındaki Sibel Kılıç “İki senedir burslu olarak buradayım. Daha öncesinde ablam da kardelendi. Türkan Saylan bizim için adeta bir ışık. Hepimizin yol göstericisi oldu. Onu tanıyamadık ama ilkelerine sahip çıkıyoruz. İyi ki bu dünyadan geçmiş, iyi ki bizim yol göstericimiz olmuş. Onu çok seviyoruz” diye konuştu. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Metin Yıldız da “Bir yıldır ÇYDD bursu alıyorum. Türkan Saylan sayesinde aydınlık bir geleceğe bakıyoruz. Derneğe gittikçe Türkan Saylan’ı daha fazla tanımaya başladık. Onu çok daha fazla sevdim. Bizim için yol gösterici oldu. Onun bize gösterdiği yolu diğer arkadaşlarımıza anlatıyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle