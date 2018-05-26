Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Karayolunda korku dolu anlar! Lüks otomobil birden alev aldı

    Karayolunda korku dolu anlar! Lüks otomobil birden alev aldı

    İHA
    26.05.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü aracı yolun kenarına çekerek araçtan çıkmayı başardı. Yanan araç çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle söndürülebildi.

    Olay, Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılot Mahallesi'nde seyir halindeki Mehmet Ö.’nün kullandığı 07 BZG 07 plakalı lüks otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Aracın motor bölümünden duman çıkmaya başlayan sürücü hemen aracı yolun kenarına çekerek araçtan indi. Sürücünün araçtan inmesinin ardından aracın ön bölümünü tamamen duman kapladı.

    Çevredeki vatandaşlar yanan araca müdahalede bulunurken, aracın yandığı yerde bulunan Kızılot Tarım Kredi Kooperatifindeki görevliler kooperatifte bulunan yangın tüpleriyle müdahale ederek aracın tamamen yanmasının önüne geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi, vatandaşların müdahale ettiği yangını tamamen söndürürken soğutma çalışması yaptı.  Yangının ardından otomobilin motor bölümünün tamamen yandığı gözlendi.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (26.05.2018) İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Otomobil , HABER , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri