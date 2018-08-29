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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)
29.08.2018 - 15:25, Son Güncelleme:

Karayolunda dehşet... Ortalık savaş alanına döndü

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TRABZON’un Akçaabat ilçesinde lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, hareket halindeki tur otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Abbas Okumuş yaşamını yitirdi, otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.

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  • Trabzonda feci kaza
  • Trabzonda feci kaza
  • Trabzonda feci kaza
  • Trabzonda feci kaza
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Akçaabat’ın Akçakale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Trabzon’dan Giresun yönüne giden Abbas Okumuş yönetimindeki 61 KF 315 plakalı otomobilin lastiğinin patladı. Sürücü Okumuş’un direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek, Ö.Ö. yönetimindeki, 33 KNE 44 plakalı, bir turizm şirketine ait otobüse çarptı.

Otobüs de, kaldırımda park halindeki yabancı ülke plakalı cipe çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abbas Okumuş olay yerinde yaşamını yitirdi, otobüsteki 14 yolcu yaralandı.

Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

Karayolunda dehşet... Ortalık savaş alanına döndü

Çevrede oturan vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu.

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