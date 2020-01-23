Karavancılar oraya akın ediyor!

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 40 karavancı, kış mevsiminin ılıman geçmesi nedeniyle kamp alanı olarak Konyaaltı Sahili’ne yakın bir noktadaki boşluk alanı seçti. Sahile yaklaşık 30 metre mesafede 5 yıldızlı otellerin arasında kendilerine yer bulan karavancılar, yeni sezonu bekliyor. Birbirinden renkli karavanlarda yaşayan tatilciler, yaşam alanlarının 5 yıldızlı otelden dahi güzel olduğuna dikkat çekti.

"OTELE BİLE TERCİH ETMEM"

Elektrik enerjisinin güneş panellerinden sağlanıldığı karavanda yaşayan emekli Nurettin Küçük, Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Antalya’ya geldiğini ve 10 yıldır karavanda hayatını sürdürdüğünü belirtti. Kış mevsimini Antalya’da geçireceğini dile getiren Küçük, "Burada hava çok sıcak. Kışı burada geçirip yaz mevsimiyle birlikte Karadeniz’e doğru gitmeyi planlıyorum. Karavanda vakit geçirmek çok güzel. Çayımı odun toplar yaparım, hayatımda bir hareket oluyor. Benim karavanım milyon yıldızlı. Ne villaya ne otele tercih etmem. En büyük otelde sadece orada kalabilirsin. Ama karavanla her yerde kalırsın. Karavan benim gezen evim. Evimiz sırtımızda kaplumbağa gibi.” diye konuştu.

"ÖZGÜRÜZ"

Hayatını karavanda sürdüren emekli İsmail Tınaz, “İstanbul’dan geldik. Çok rahat bir hayatımız var her yer bizim. Kışı Antalya’da değerlendirmeye geldik. En sıcak yer burası. Kışı aylarını burada geçirip yazın yollara düşeceğiz. Karavanımız beş yıldızlı otele yakın, hatta beş artı beş yıldız. Sabah, öğlen akşam farklı yerlere gidebiliyoruz. Canımız ne isterse onu yapıyoruz. Elektrik su faturası yok. Güneş olduğu sürece elektriğimiz var. Kısacası özgürüz” ifadelerini kullandı.

Tınaz, bulundukları bölgedeki karavan sayısının sürekli değiştiğini ve yoğunluk olduğunu sözlerine ekledi.