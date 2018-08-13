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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
13.08.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Karate hocasına 9 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismardan 32 yıl isteniyor

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Karate hocasına 9 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismardan 32 yıl isteniyor

BURSA'da kendisine ait salonda karate eğitimi verdiği S.A. (9) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen karate hocası O.N.A.’nın (54) yargılanmasına başlandı. Hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık O.N.A. yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Merkez Yıldırım ilçesinde geçen Ocak ayında meydana gelen olayda, ilkokul öğrencisi S.A., arkadaşlarına karate hocası O.N.A.’nın karate salonunda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

S.A.’nın arkadaşları, durumu kızın annesine bildirdi. Bir süre önce eşinden boşanan S.A.’nın annesi A.B., Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan O.N.A. suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkartılan 4 çocuk babası O.N.A. tutuklandı.

Savcılık soruşturması sonucunda hakkında Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 32 yıla kadar hapis istenen O.N.A.’nın yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen O.N.A., "Öğrencim, annesi ile karate öğrenmek için salonuma geldi. Kendisini diğer öğrenciler gibi kabul ettim. S.A. haftanın üç günü karate eğitimi alırken eşinden boşanan annesi ise salona gelip benimle yakınlık kurmak istiyordu. Bunu fark ettim. Evli olduğum için ondan uzak durdum. Sonra bana böyle bir suçlama yönelttiler. Kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Kızı S.A.’yı getirmediği duruşmada ifade veren anne A.B. ise "Çocuğum bana yaşadıklarını anlatmadı. Yalnız karate kursuna gitmek istemediğini söylüyordu. Olayı öğrenince şikayetçi oldum. O.N.A.’nın söylediği gibi kendisine kesinlikle ilgi duymadım, yakınlık kurmak istemedim. Yalan söylüyor. Cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşma, eksik evrakın beklenmesi ve S.A.’nın bir sonraki duruşmada dinlenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karate hocasına 9 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismardan 32 yıl isteniyor

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