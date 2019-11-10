‘Kararlıyız’ vurgusu
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile dün sabah İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde bir araya geldi.
Kalın’ın ABD heyetiyle görüşmesinde, Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti gündeme geldiği, güvenli bölge, İdlib’deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesi’nin çalışmaları detaylı olarak konuşulduğu öğrenildi. Görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “BMGK 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye’de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldı.17 Ekim’de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda işbirliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. DAEŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye’nin kararlılığı yinelendi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.”
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