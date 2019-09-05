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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA
05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Karar 2 üye hâkimin iznine takıldı

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Karar 2 üye hâkimin iznine takıldı

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada karar, mahkeme heyetinde yer alan iki üye hâkimin izinli olması nedeniyle 28 Ekim’e kaldı.

Davanın görüldüğü İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, bir üye hâkimin babalık izninde, bir üye hâkimin ise yıllık izinde olduğunu, duruşmadaki üye hâkimlerin ise geçici görevlendirme ile heyette yer aldığını belirterek, dosya hakkında bilgi sahibi olan hakimlerle karar vermenin daha uygun olacağı bu nedenle davaya ilişkin nihai kararlarını bugün vermeyeceklerini söyledi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli hazır bulundu. Emin Çölaşan ise Ankara’dan SEGBİS ile katıldı. Yurt dışında bulunan ve bir önceki duruşmada hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilen Burak Akbay ise duruşmaya gelmedi. Son savunmasını yapan Sözcü gazetesinin internet sitesi yayın yönetmeni Mustafa Çetin, internet arama motorunda 17/25 Aralık ile ilgili yaklaşık 2 milyon haberin çıktığını, bu haberlerin hepsinin farklı basın kuruluşları kaynaklı olduğunu söyledi. Sadece Sözcü gazetesi çalışanlarının sanık olarak yer aldığını belirten Çetin, şunları söyledi: “6 yıl önce atılan başlık nedeniyle FETÖ’cü olmakla suçlanıyoruz. Bilirkişi olmayan bilirkişi 10’a yakın başlıkla beni ve arkadaşlarımı FETÖ’cü olmakla suçluyor. Savcılık lehte olan hiçbir haberi kullanmadı. Tek bir işim var gazetecilik, onu yapmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum.” Savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunan Yonca Yücekaleli ise “Savunmamın aksine delil olmadığından beraatımı talep ediyorum” dedi.

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