Karar 2 üye hâkimin iznine takıldı
Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada karar, mahkeme heyetinde yer alan iki üye hâkimin izinli olması nedeniyle 28 Ekim’e kaldı.
Davanın görüldüğü İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, bir üye hâkimin babalık izninde, bir üye hâkimin ise yıllık izinde olduğunu, duruşmadaki üye hâkimlerin ise geçici görevlendirme ile heyette yer aldığını belirterek, dosya hakkında bilgi sahibi olan hakimlerle karar vermenin daha uygun olacağı bu nedenle davaya ilişkin nihai kararlarını bugün vermeyeceklerini söyledi.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli hazır bulundu. Emin Çölaşan ise Ankara’dan SEGBİS ile katıldı. Yurt dışında bulunan ve bir önceki duruşmada hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilen Burak Akbay ise duruşmaya gelmedi. Son savunmasını yapan Sözcü gazetesinin internet sitesi yayın yönetmeni Mustafa Çetin, internet arama motorunda 17/25 Aralık ile ilgili yaklaşık 2 milyon haberin çıktığını, bu haberlerin hepsinin farklı basın kuruluşları kaynaklı olduğunu söyledi. Sadece Sözcü gazetesi çalışanlarının sanık olarak yer aldığını belirten Çetin, şunları söyledi: “6 yıl önce atılan başlık nedeniyle FETÖ’cü olmakla suçlanıyoruz. Bilirkişi olmayan bilirkişi 10’a yakın başlıkla beni ve arkadaşlarımı FETÖ’cü olmakla suçluyor. Savcılık lehte olan hiçbir haberi kullanmadı. Tek bir işim var gazetecilik, onu yapmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum.” Savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunan Yonca Yücekaleli ise “Savunmamın aksine delil olmadığından beraatımı talep ediyorum” dedi.
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