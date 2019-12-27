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Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)
Haber Giriş: 27.12.2019 - 13:24,Son Güncelleme:/

Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Karaman'da buzlanmanın olduğu karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karaman- Mersin yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk yönetimindeki 42 DC 808 plakalı Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Karaman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Karamanda yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

 

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