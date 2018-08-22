Karahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu
GeriGündem Karahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
22.08.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Karahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karahüyük'te 3 bin yıllık 'urne' mezar bulundu

Kahramanmaraş'taki Karahüyük'te yapılan kazılarda, günümüzden 3 bin yıl öncesine tarihlenen, ölülerin yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu urne (kap) mezar bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bora Uysal, "Cesedin gömülmesi değil, cesedin yakılarak (kremasyon) gömülmesi tercih edilmiş. Yanmış insan kemikleriyle külleri de arkeolojide 'urne' diye adlandırdığımız çömlekler içerisine konmuş. Türkiye'de bir tek bildiğimiz yer Geç Hitit kültürüyle alakalı kremasyon mezarlık alanı Gaziantep Karkamış'ta, ikincisi de Suriye'de. Burası Anadolu'da ikinci, Ön-Asya coğrafyasında da dördüncü yer oluyor" dedi.

Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğulları başkanlığında, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bora Uysal tarafından yürütülen kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılıyor.

İlk kazıları, 1947'de Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve eşi Prof. Dr. Nimet Özgüç tarafından yapılan Karahüyük'te, 68 yıl aradan sonra 2015'te yeniden başlayan çalışmalar, Uysal ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Karahüyükte 3 bin yıllık urne mezar bulundu
Uysal, çalışma yaptıkların höyüğün, yerleşim merkezinde bulunduğunu, kazı çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için kamulaştırılan evlerin, zaman içerisinde yıkılacağını belirtti.

Karahüyükte 3 bin yıllık urne mezar bulundu
Alanda 2015'den bu yana yaptıkları çalışmalar sonucu milattan önce bin 500'lü yıllara kadar indiklerini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:
"Bu noktaya kadar gelen kültürel evrede, en üstte bir Roma yerleşmesi olduğunu biliyoruz. Ondan sonra Helenistik ve Geç Demir Çağı iskanı var. Sonra da Orta ve Erken Demir çağları geliyor. Demir devirleri bin 200 ile 330 yılları arasında tarihlendirilir. Demir Çağı'nın ardından daha derin tabakalar Hitit İmparatorluk devri, onun da erken ve geç safhalarını saptadık. Bu sene geldiğimiz noktada eski Hitit Devleti'nin var olduğu dönemlere kadar iniyoruz."

Karahüyükte 3 bin yıllık urne mezar bulundu
Anadolu'da ikinci yer

Uysal, bu sezonki kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 3 bin yıllık urne (kap) mezar bulduklarını söyledi.

Demir devrinde yaşayan dönemin insanının ölülerini bulundukları yerde gömmeyi tercih ettiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:
"Cesedin gömülmesi (inhumasyon) değil, cesedin yakılarak (kremasyon) gömülmesi tercih edilmiş. Yanmış insan kemikleriyle külleri de arkeolojide 'urne' diye adlandırdığımız çömlekler içerisine konmuş. Bu şekilde de tepeye yerleştirilmiş. Günümüzden 3 bin yıl öncesine tarihlendiriyoruz. Bu tür mezarların Anadolu'da çok daha öncesi var ama Batı Anadolu ve Doğu Anadolu'da, bu bölgelerde o kadar kazılmış değil. Türkiye'de bir tek bildiğimiz yer Geç Hitit kültürüyle alakalı kremasyon mezarlık alanı Gaziantep Karkamış'ta, ikincisi de Suriye'de var. Burası Anadolu'da ikinci, Ön-Asya coğrafyasında da dördüncü yer oluyor."

Karahüyükte 3 bin yıllık urne mezar bulundu
Elbistan Kent Müzesi'nde teşhir edilecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ise Elbistan Karahüyük'teki kazıların, 2014'te jeofizik ve jeoradar ile yapılan tespit çalışmasının ardından başladığını anımsattı.

Karahüyükte 3 bin yıllık urne mezar bulundu
Küçükdağlı, Kahramanmaraş Müzesinin başkanlığında ve Bora Uysal'ın bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda her yıl tarihi bir dönemin aşıldığını ifade ederek, 2016'da kamulaştırma çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Kazılar sürerken, kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Küçükdağlı, restorasyon çalışmaları biten Elbistan Kent Müzesi için eser tespit çalışmalarının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Karahüyükte 3 bin yıllık urne mezar bulundu
Küçükdağlı, Elbistan ve çevresine ait eserlerin kent müzesinde sergilenmesi için Bakanlık nezdinde çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Karahüyük'ten çıkarılan eserlerin de Elbistan Kent Müzesinde vatandaşların ziyaretine açılacağını belirtmek istiyorum. Elbistan Kaymakamlığımıza, müze personelimize, Bora Uysal hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yaptığı da sözleri de 'pes' dedirtti

Taksim'de adım atacak yer yok

Korkutan anlar... Böyle görüntülendi

Börek siparişi verip beklemeye başladı, sonrası korkunç