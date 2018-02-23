Karada izin yok

Havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında şu anda sessizlik hâkim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise çalışmaların deniz tarafında tamamlandığı, kara tarafında ise kurul onayı beklendiği, projenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanmıştı.



Projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletilmişti. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakılmıştı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmıştı.



1 AYDIR ÇİVİ ÇAKILAMIYOR

Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi projesinde çalışmalar hızla ilerlerken, çevre sakinleri yaklaşık 1 ay önce bölgedeki çalışmaların durduğunu ifade etti. Daha önce hummalı bir çalışmanın sürdüğü alanda şu anda çalışmayan birkaç iş makinesi park halinde dururken işçiler de alanı terk etti. Haftalardır proje alanında tek bir çivinin bile çakılmadığı öğrenildi. Projenin akıbetinin ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bölgede şu anda sadece Kabataş-Mahmutbey metro hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiği görüldü.



