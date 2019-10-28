Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili kimdir?
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, basında yer alan haberlerin ardından merak edilen isim oldu. 2009'dan bu yana Karabük Belediye Başkanı olarak görev alan Rafet Vergili, beş çocuk babası ve dört torun sahibidir. İşte, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin biyografisi...
1959 yılında Kastamonu’ya bağlı Araç ilçesinde dünyaya geldi. Karabüklü merhum iş adamı Mehmet Vergili’nin oğlu olan Rafet Vergili, beş çocuk babası ve dört torun sahibidir. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamlamıştır.
Lise tahsilinden sonra bugünkü Kastamonu Üniversitesinde Makina Mühendisliği eğitimine başlamış ancak 1980 döneminin siyasi şartları gereği tamamlamamıştır.
1979 yılında iş hayatına atılmıştır. Bugüne kadar yur tiçi ve yurt dışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya’da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirmiştir. Şu anda Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur.
1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır.
Daha sonra 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.
Ayrıca bir çok sivil toplum kuruluşu, vakıf ve derneklerin üyesi veya yöneticisi olarak Karabük iline çeşitli hizmetlerde bulunmuştur.
29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olup, Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemdir sürdürmektedir.
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