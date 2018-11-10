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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
10.11.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

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Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine acı haber ulaştı. 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve dün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Halil Daş'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehit annesi Rukiye Daş ve yakınları gözyaşı döktü.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Daha önce çiftçi olduğu ve vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı belirtilen şehit Halil Daş'ın, geçen Ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehit Halil Daş'ın babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

Şehidin dün ağabeyi Turan Daş ile telefonda görüştüğü ve Ramazan Bayramı'nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi. 2 kardeş olan Şehit Halil Daş'ın, TSK'nın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı ve Hakkari'ye geçen Ağustos'ta atandığı öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesinin yarın Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesinin beklendiği belirtildi.

Şehit Halil Daş'ın bir silah arkadaşının ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Daş'ın fotoğrafının altına, Suriye'de birlikte görev yaptıklarını ve yeni nişanlandığını yazıp, ''Allah rahmet eylesin. Bizim mesleğimiz böyle; hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiz yarım kalır" mesajı paylaştığı görüldü.

Konya'ya şehit ateşi düştü
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ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZI

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkân, Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Daş'ın yakınları da eve akın etti. Evin önünde bir kişi tarafından taşla yere kazınan 'Halil ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı.

Şehit evinde yürek burkan yazı 4 ay önce nişanlanmıştı


ŞANLIURFA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞANLIURFA'ya şehit ateşi düştü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan yedi askerden Topçu er Menduh Çelik'in (20) acı haberi memleketine ulaştı. Ağıtların yükseldiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki, Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Er Menduh Çelik’in de aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Çelik’in şehit olduğu haberi, İmam Bakır Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu şehidin acı haberine alan yakınları ve komşuları şehidin babası Demo Çelik’e başsağlığında bulundu. Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa’ya getirileceği öğrenildi.

 

 

 

 

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