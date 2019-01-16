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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salih TEKİN- Deniz BAŞLI/ERZURUM, ARDAHAN (DHA)
16.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Kar fırtınasında mahsur kalan 552 kişi, iş makineleriyle kurtarıldı

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Kar fırtınasında mahsur kalan 552 kişi, iş makineleriyle kurtarıldı

Erzurum - Bingöl kara yolunda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 541 kişi, AFAD, 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Ardahan'da mahsur kalan 11 öğretmenin imdadına da İl Özel İdare ekipleri yetişti.

Erzurum-Bingöl kara yolu Çirişli mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen çığdan sonra bölgede etkili olan kar fırtınası ulaşımı durdurdu. Jandarmanın tüm uyarılarına rağmen yola çıkan sürücüler de kara yolunda mahsur kaldı. Can kaybının yaşanmadığı çığ bölgesinden Erzurum'a dönen AFAD ekibi, yolda mahsur kalanların yardımına koştu.

Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına sebebiyle donma tehlikesi geçiren vatandaşlar için AFAD ekiplerinin yanı sıra 112, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de alarma geçti. Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan fırtınada kurtarma ekipleri, 4'ü öğretmen 41 kişiyi iş makineleriyle kurtararak Erzurum'a getirdi. Kurtarılan 500 vatandaş ise Çat ilçesine götürüldü. Vatandaşlar, buradaki öğretmenevi ve kamu kurumlarına ait binalara yerleştirildi.

Fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle Çat ilçesinde okullar tatil edildi. Fırtına Palandöken Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Merkezde bulunan otellerdeki yerli ve yabancı tatilciler, fırtınaya rağmen kayak yapmaktan vazgeçmedi.

Kar fırtınasında mahsur kalan 552 kişi, iş makineleriyle kurtarıldı
ÖĞRETMENLER TİPİDE MAHSUR KALDI

Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde görüş mesafesini sıfıra düşürdü. Kar yağışı, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ile Çıldır-Aktaş arasındaki yolun Mozeret mevkiinde de etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Göle Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Kar fırtınasında mahsur kalan 552 kişi, iş makineleriyle kurtarıldı
Öte yandan Ardahan merkeze bağlı Tunçoluk Köyü'ne gitmek için yola çıkan 11 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü kara saplandı. Öğretmenler kara saplanan minibüsü, bağladıkları halatla çekmeye çalıştı. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan öğretmenler karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. 11 öğretmen yardıma gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar fırtınasında mahsur kalan 552 kişi, iş makineleriyle kurtarıldı
BİN 54 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 748 köye ulaşılamazken, Muş'ta 217 köy yolu kar nedeniyle kapandı. Ardahan'da 42, Kars'ta ise 47 köye ulaşılamıyor. Varto ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

Kar fırtınasında mahsur kalan 552 kişi, iş makineleriyle kurtarıldı

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