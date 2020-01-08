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DHA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:30,Son Güncelleme:/

Kar eğlencesi için gittikleri Spil’de mahsur kalan aile kurtarıldı

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Kar eğlencesi için gittikleri Spil’de mahsur kalan aile kurtarıldı

MANİSA’da karda eğlenmek için Spil Dağı’na giden Hüseyin Kirez ve ailesi mahsur kaldı. Aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Spil Dağı’na gezintiye çıkan Hüseyin Kirez ve ailesi, Atalanı mevkisinde mahsur kaldı. Etkisini artıran kar yağışının yanı sıra araçlarında kar lastiği ve zincir olmaması nedeniyle kendi çabaları ile kurtulamayan ailenin yardımına, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Mahsur kalan aile, iş makinalarının yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp evlerine götürüldü. Çalışmaların ardından kurtarılan Hüseyin Kiraz, mutluluğunu paylaşarak, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. 2 gündür mahsur kaldığımız yerden bizi kurtardılar. İşlerinizin çok zor olduğunu ilk defa karşılaştığım için anladım. Ekipleriniz çok iyi çalıştı. Bu şartlar altında çalışmak, gerçekten çok zor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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