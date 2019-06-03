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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaptanım şantajla paramı aldı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Kaptanım şantajla paramı aldı

Türkiye ve KKTC’de eğitim-öğretim, sivil havacılık, ithalat-ihracat alanında faaliyet gösteren bazı şirketlerin yönetim kurulu başkanı olan S.A. (55), geçen ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak yardım istedi.

Bir dönem Atatürk’ün yatı Savarona’da da çalışmış, şu an kendi yatında kaptanlık yapan A.A.Y. (35) ile yakınlaştıklarını ve ilişki yaşadıklarını anlatan S.A., şunları söyledi:

‘ŞİRKETİMİ ELE GEÇİRDİ’

Kaptan A.A.Y. benimle ilgili görüntü ve kayıtlar almış. Bunlar arasında kişisel veriler ve şirketlerime ait ticari bilgiler ile sırlar da var. Bunlarla beni tehdit etmeye ve şantaj yapmaya başladı. Bu dijital verileri çoğaltarak farklı adreslerde muhafaza altına aldı. Şantaj yoluyla bir şirketimi ele geçirdi. Benden yüklü miktarda para aldı. Ayrıca kardeşi B.A.D. (31) ve B.A.D.’nin eşi O.D. (34) de suç ortağıdır. Aynı şekilde tehdit ve şantajla benden para aldılar.”
İstanbul polisi ise bunun üzerine savcılık talimatıyla A.A.Y.’yi gözaltına aldı. Şantaj ve tehdit iddialarını kabul etmeyen, alacağını tahsil etmeye çalıştığını söyleyen A.A.Y. serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

A.A.Y’nin serbest kaldıktan sonra kendisine şantaj içerikli mesajlar atmaya devam ettiğini iddia eden S.A. bir kez daha savcılığa başvurdu. Savcılığın talimatı üzerine polis 22 Mayıs’ta A.A.Y. ile birlikte kız kardeşi B.A.D. ve kardeşinin eşi O.D.’yi de gözaltına aldı. B.A.D. ifadesinde, S.A.’dan alacağı olduğunu, alacağını almaya çalıştığını, şantaj yapmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 3 kişiyi mahkeme, adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

SAVARONA’DA ÇALIŞMIŞ

A.A.Y., Türkiye’nin en genç gemi kaptanlarından biri olması ve Savarona’da çalışmasıyla gündeme gelmişti. A.A.Y.’nin bir dönem S.A.’nın kurucusu olduğu üniversitede denizcilik üzerine ders verdiği haberleri de basına yansımıştı.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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