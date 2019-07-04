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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Kapkaççılardan utanmaz savunma: Paraya ihtiyacımız yok adrenalin olsun diye yaptık
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İHA
04.07.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Kapkaççılardan utanmaz savunma: Paraya ihtiyacımız yok adrenalin olsun diye yaptık

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ADANA'da yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık” demesi dikkat çekti. 

Olay, 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.40 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Jale D. Ö. (46) isimli kadının çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. O anlar çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

KADIN YOLDA SÜRÜKLENDİ 

Görüntülerde, spor motosikletin arkasında oturan şahsın, Jale D.Ö.’nün omzundaki çantayı tutarak çektiği görüldü. Kadın çantayı bırakmak istemeyince çekmenin şiddetiyle yere düştü. Bir süre yolda sürüklenen ve kol ve bacaklarından yaralanan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 

250 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli iki kapkaççının yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis, kapkaçın gerçekleştirildiği motosikleti yanmayan sol farından tespit etti. Kapkaççıların Ömer Y. (32) ile Furkan A. (19) olduğunu belirleyen polis, şahısları çabucak yakaladı. 

"ADRENALİN OLSUN DİYE YAPTIK"

Tekstil atölyesinde çalıştıkları tespit edilen Ömer Y. ile Furkan A.’nın, çaldıkları çantayı Seyhan Baraj Gölü kenarında yaktıkları, içerisindeki cep telefonunu da göle attıkları belirlendi. Şahısların emniyetteki sorgularında, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin, heyecan olsun diye yaptık” dediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’ suçundan adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Furkan A. tutuklandı. 

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