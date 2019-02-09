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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EDİRNE (İHA)
09.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Kapıkule’de ele geçirilmişti! Çete lideri de yakalandı

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Kapıkule’de ele geçirilmişti! Çete lideri de yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonda, Ocak ayında Edirne’de ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroinin kaçakçılık girişiminin organizatörü ve uyuşturucu şebekesinin lideri yakalandı.

Ocak ayında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroin ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Türk vatandaşı O.S. isimli şahıs hakkında uyuşturucu, uyarıcı madde ihraç etme ve kaçakçılık girişiminin organizatörlüğünü yapma suçundan arama kaydı açıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince irtibat görevlileri ve yurt dışındaki bağlantılar bilgilendirilerek şahsın yurt dışında olma ve yer değiştirme ihtimali bulunduğu belirtildi ve ülkelerinde şahsın görülmesi durumunda Genel Müdürlük ile irtibata geçmeleri istendi. Bunun yanı sıra şahsın pasaportuna tahdit konularak konum değiştirmesinin önüne geçildi.

Uyarı notunun ülkelere iletilmesinin ardından, İsviçre Gümrük İdaresindeki iletişim noktasından, pasaportu iptal olan şahsın Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitmek üzere Zürih Havalimanına geldiği, not üzerine gözaltına alındığı bilgisi alındı. İsviçre Gümrük İdaresi ile paylaşılan kapsamlı bilgi ve belgeler neticesinde şahıs, Türkiye’ye gönderilmek üzere kontrollü olarak İstanbul uçağına bindirildi.

Öte yandan konu ivedilikle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısı’na iletildi. Uyuşturucu şebekesi lideri, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince İstanbul Atatürk Havalimanında uçak kapısından alınarak Kapıkule Gümrük Sahasında bulunan Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne getirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde hakkında düzenlenen tahkikat dosyası ile birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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