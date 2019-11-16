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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kapatabilecek bir güç yok’

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‘Kapatabilecek bir güç yok’

Giresun’un Eynesil ilçesinde ölü bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz’la ilgili tartışmalar, baba ve üç kişinin ‘hürriyeti tahdit, tanığa baskı’dan gözaltına alınıp bırakılmasıyla alevlendi.

Rabia Naz Vatan 13 Nisan 2018 günü evlerinin önünde ölü bulunduktan sonra çatıdan düştüğü ya da trafik kazası olduğu iddiaları ortaya atıldı. Baba Şaban Vatan’ın iddialarının ardından olayı incelemek için Meclis Araştırma Komisyonu geçen cuma günü Eynesil’deydi. Komisyon üyeleri babayla da görüştü. Önceki akşam Şaban Vatan ile üç kişi, olayın tanıklarından Mürsel Küçükal’ı bir atölyeye kapatıp baskı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Şaban Vatan ve olayı araştıran gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak “Bir kasabadaki hukuk, siyasal ilişkiler kontrolden çıkmış durumda, farkında mısınız? AK Parti (farkında olmasa da) en büyük sınavı ile karşı karşıya” mesajını paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

AYLARDIR TAKİP EDİYORUM

“Yaptığı açıklama üzerine @cuneytozdemir’i aradım. TBMM Araştırma Komisyonu’nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim. Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar. Gördüğüm şudur, Yargı, emniyet, adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor. Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.”

GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

GİRESUN’da Şaban Vatan ve üç kişinin gözaltına alınma gerekçesi olarak açıklanan olaya dair görüntüler ortaya çıktı. Rabia Naz soruşturmasının tanıklarından Mürsel Küçükal’ın süründüğü, Şaban Vatan’ın da kendisine bazı sorular sorduğu görülüyor. Küçükal ifadesinde Şaban Vatan’ın zorlamasıyla süründüğünü ve vücudunda çeşitli yaralanmaların oluştuğunu söylüyor. Küçükal’ın iddiasına göre baba Vatan, ifadesini değiştirmesini istedi.

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