Kanyonda tekneden suya atlayan tur rehberinden haber yok

Samsun'dan gelen özel bir tur şirketinin rehberi Selçuk Korkut dün Şahinkaya Kanyonu'nda tura çıktıkları tekneden suya atladı. Atladıktan sonra suda kaybolan tur rehberi için Samsun Deniz Polisi'nden yardım istendi.

Şahinkaya Kanyonu'na gelen dalgıçlar derinliğin fazla olmasından dolayı yaptıkları arama çalışmalarında bir netice alamadılar. Kaybolan rehber için Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istendi. JAK timinin bu sabah Vezirköprü'de kanyona gelerek arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.