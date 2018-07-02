Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kanyonda tekneden suya atlayan tur rehberinden haber yok

    Kanyonda tekneden suya atlayan tur rehberinden haber yok

    İHA
    02.07.2018 - 07:05 | Son Güncelleme:

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda suya atlayan tur rehberinden haber alınamıyor.

    Samsun'dan gelen özel bir tur şirketinin rehberi Selçuk Korkut dün Şahinkaya Kanyonu'nda tura çıktıkları tekneden suya atladı. Atladıktan sonra suda kaybolan tur rehberi için Samsun Deniz Polisi'nden yardım istendi.

    Şahinkaya Kanyonu'na gelen dalgıçlar derinliğin fazla olmasından dolayı yaptıkları arama çalışmalarında bir netice alamadılar. Kaybolan rehber için Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istendi. JAK timinin bu sabah Vezirköprü'de kanyona gelerek arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

    Etiketler: Altınkaya Baraj Gölü , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri