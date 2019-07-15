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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Yeni evlenmişlerdi, eşi kanser olunca... Dikkat çeken karar!

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Yeni evlenmişlerdi, eşi kanser olunca... Dikkat çeken karar!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde benzeri görülmemiş bir karar çıktı. Hâkim, kanserli eşini tedavi sürecinde yalnız bırakan kocanın davranışını ‘duygusal şiddet’ sayarak tek celsede boşadı.

İstanbul'da göğüs kanserine yakalandığını öğrenen genç kadın, tedavi süresinde yanında olmayan eşine boşanma davası açtı. Hâkim, kocanın hareketini, duygusal şiddet sayarak boşanmalarına hükmetti.

Emine G. ile Abdurrahman G. çifti, 1.5 ay önce nikâh masasına oturdu. Ani bir kararla evlenen çift, evliliklerinin ilk günlerinde sıkıntı yaşamaya başladı. 29 yaşındaki genç kadın, kısa bir süre sonra kanser hastalığına yakalandı. Evlendikten hemen sonra kanser tedavisi görmeye başlayan Emine T., iddiaya göre tedavi sürecinin başladığı andan itibaren eşinden destek göremedi.

Kemoterapi tedavisiyle birlikte gördüğü zorlu ışın tedavisi süresinde eşinden destek görmediğini ileri süren Emine T., henüz evleneli 40 gün olmuşken, eşine boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görünen davada, mahkeme hâkimi davanın ilk duruşmasında kararını verdi. Hâkim, genç kadını tedavi süresinde yalnız bırakan eşin hareketini, duygusal şiddete yönelik davranış sayarak boşanmalarına hükmetti. (Kaynak: Sabah)

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