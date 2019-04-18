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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
18.04.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde görev yapan ve yakalandığı kanser hastalığını yenerek 8 ay sonra okuluna dönen coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerinin ve arkadaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

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  • Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama
  • Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama
  • Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama
  • Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan Muharrem Poyrazoğlu, mide kanseri hastalığı nedeniyle okula ara verip öğrencilerinden uzak kaldı. Yaklaşık 8 ay tedavi gören Poyrazoğlu, hastalığını yenip sağlığına kavuşunca bugün aylar sonra ilk kez okuluna geldi.

Öğrenciler ve öğretmenler, Poyrazoğlu'na sürpriz bir karşılama hazırladı. Okulun merdivenlerinde toplanan öğrenciler, Poyrazoğlu'nun girmesiyle hazırladıkları balon ve konfetileri üzerine atıp alkışlar, şarkılar ve sloganlarla karşıladı. Öğrencilerin coşkulu ve sevgi dolu karşılaması sırasında duygulanan Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerine sarıldı gözyaşları döktü.

Dakikalar süren karşılama sırasında duygulu anlar yaşayan öğretmen Muharrem Poyrazoğlu, evine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Poyrazoğlu, "Hayatıma giren çok sayıda arkadaşım oldu. Şu an birçoğunun ismini hatırlayamadığım Cemile Yeşil Anadolu Lisesi ailesi içerisinde olup da beni de yaklaşık 8 aylık bu zor sürecimde arayarak, mesajları ile resimleri ile şımarık görüntüleri ile destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarımın her birine tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım, en başta ailem, büyük ailem, bana bu zor süreçte destek olup yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.

Poyrazoğlu'nun konuşmasını dakikalarca alkışlayan öğrenciler, 'Muharrem Hoca' sloganları atarak, balonları patlattı.

Kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama

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