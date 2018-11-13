Kanserde erken teşhise Türkiye’den de katkı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) yer aldığı uluslararası bilimsel araştırmada, kanserin çok erken teşhis edilebilmesi için önemli bir buluşa imza atıldı. Geliştirilen dedektörle, hücrelerin DNA dizilimlerindeki tek bir temel değişim bile hızla yakalanabilecek.
TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Emre Ören ve yüksek lisans öğrencileri Büşra Demir ile Sümeyye Gökce’nin içinde bulunduğu uluslararası araştırma grubunun iki yıldır süregelen çalışmaları, ünlü bilim dergisi Nature Nanotechnology’de 5 Kasım’da yayımlandı.
Dr. Ersin Emre Ören, ABD California (Davis) ve Washington Üniversitelerinden araştırmacılarla ortak çalışmaları sonucunda, hücrelerin genetik kodunu oluşturan DNA/RNA dizilimlerindeki tek bir baz değişimine bile duyarlı bir ‘biyo-nano algılayıcı’ geliştirdiklerini söyledi.
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