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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Kanser tedavisinde Küba gerçeği

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CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk olan Prof. Dr. Canfeza Sezgin, kanser tedavisinde Küba ve İsrail gerçeğini anlattı.

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan Fitoterapi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Küba'da kanser aşısı bulundu diye, kanserin tedavisinin de yapılabildiği söyleniyor. Birçok kişi bu nedenle aşısı olmak için Küba'ya gidiyor. Söylendiği gibi kanser orada görülmeyen, görülse de tedavi edilebilen bir hastalık mı? Bir de bunun Küba değil sadece İsrail kısmı da var. İsrail'e de birçok insan kanser tedavisi için gidiyor. Hatta 'İsrail'de kanser yok'. Bu da efsanelerden biri. 'İsrail'de kanser görünmüyor' gibi. Küba ve İsrail'de iddia edildiği gibi kansere çare bulundu mu?" sorusuna yanıt verdi.

"ÖRNEK ALINMASI GEREKEN ASIL ORASI"

Cevabına Küba'nın sağlık makamlarının kaynaklarını refere ettiğini belirterek başlayan Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Küba'nın kendi kaynaklarını refere ederek, kitabımda bunu paylaştım. Bazen diyorlar ya 'Amerikan kaynağı veya İngiliz kaynağı Küba'yı batırmak için veya işte çamur atmak için yanlış beyanda bulunabilirler'. Ben de bizzat Küba kaynaklarına baktım. Küba'da kanser dünyada görülen ortalamalarda. Daha önce daha azmış. Ama giderek artmış. Tabii daha az olmasının nedeni Küba'da koruyucu sağlık hekimlik hizmetleri fazla. Örnek alınması gereken asıl orası. Bebek sağlığı, anne sağlığı ve genel toplum sağlığı açısından önemli" dedi. 

Kanser tedavisinde Küba gerçeği

"KÜBA'DA KANSERE ÇARE BULUNAMADI... ORAYA GİTMELERİNE GEREK YOK"

Küba'daki sorunlardan da bahseden belirten Prof. Dr. Sezgin, "Küba'nın daha çok batı tipi beslenmeye doğru kayma meyli var. Batı tipi beslenme dediğimiz zamanda işlenmiş gıda, şekerli içeceklerin daha yoğun tüketildiği, daha az hareketin olduğu ve daha fazla kilonun alındığı bir tarza kayıyor. Tabii ki batıda buna beslenmesine rağmen tıp geliştiği için burada insanlar daha uzun yaşıyorlar. Ama Küba gibi ülkelerde ve bizim gibi ülkelerde bu tür beslenmeler ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Nedeni de gelir seviyesinin daha düşük olması. Şimdi Küba'da kansere çare bulunamadı. Orada insanlar maalesef halen daha kansere bağlı ölüyorlar ve kanserin en önemli nedenleri arasında yine akciğer kanseri ve klasik kalın bağırsak, mide, sindirim sistemi kanseri, kadınlarda meme kanserleri yine var. Ölüm oranları da diğer batılı ülkelerdeki gibi aynı şekilde. Küba da giderek artıyor kanser, onlarda bunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Beslenme ve Yaşam tarzının giderek bozulması. Küba'da sadece bir akciğer kanserine karşı aşı var. Bu da kanseri kesin tedavi eden bir yöntem değil. Biz bu aşıyı da zaten ülkemizde yapabiliyoruz. Oraya gitmelerine gerek yok" şeklinde konuştu.

Kanser tedavisinde Küba gerçeği

"O BİR PALAVRA, VE KANDIRMACADIR"

Prof. Dr. Sezgin, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların şöyle bir yanılsaması var. Diyorlar ki 'Küba'da bir ay kalacağız, tedavi olacağız.' Yok, o bir palavradır. O bir kandırmacadır. Bizim de yaptığımız, Küba'daki aşı tedavisi uzun süre devam eder. En en az 1 yıl devam eder ve 1 yıldan daha uzun sürer. Buna dikkat etmeleri, kandırılmamaları lazım."

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