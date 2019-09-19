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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.09.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Kanlı müzikhol saldırısında yeni gelişme

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Kanlı müzikhol saldırısında yeni gelişme

İzmir'in Kınık ilçesinde, bir müzikhole düzenlenlen saldırıda çalışanlardan Ferhat Yılmaz'ın (24) ölümüne, Ejder Uyaroğlu'nun (47)  ise yaralanmasına neden oldukları belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi. tutuklandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Soma - Bergama Karayolu'nun 24'üncü kilometresindeki Kınık Kavşağı yakınlarında bulunan bir müzikholde meydana geldi. Soma'dan Bergama yönüne giden plakası alınamayan otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu müzikholün önünde sigara içtikleri belirlenen çalışanlardan Ferhat Yılmaz ile Ejder Uyaroğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 2 kişi silah sesine koşan diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine gelen ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk babası Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralı Uyaroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kanlı müzikhol saldırısında yeni gelişme


Olayın ardından jandarma otomobilin bulunup, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 istihbarat unsuru ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kamera kayıtları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve olay yeri incelemesi sonucunda müzikhole saldırının Soma ilçesinde yaşayan B.D. adına kayıtlı 45 AAJ 802 plakalı beyaz renkli lüks otomobilden ateş açıldığı belirlendi. B.D.'nin sorgusunda olay günü otomobilin kayınbiraderi C.A.'nın kullanımında olduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma C.A.'yı gözaltına aldı. C.A., sorgusunda olay saatinde Bergama'nın Ayaskent Mahallesi'ndeki bir eğlence yerinde Y.K. H.M. ve M.Ç. ile birlikte içki içip, eğlendiklerini anlattı. Savcının talimatıyla Y.K. H.M. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ç., sorgusunda suçlarını itiraf etti. M.Ç., ifadesinde geçen 6 Eylül'de söz konusu müzikholde meydana gelen olayda silahla akrabalarının yaralanması nedeniyle işletme sahibini korkutma amacıyla ateş ettiklerini, otomobili H.M.'nin kullandığını, sağ ön koltukta oturan C.A.'nın ise ateş ettiğini söyledi. M.Ç. ifadesinde kendisinin ve Y.K.'nin ise arka koltukta oturduğunu da anlattı. Jandarma şüphelilerden C.A.'nın evindeki aramada 853 gram kubar esrar da ele geçirdi. C.A., hakkında uyuşturucu satmak suçundan da adli işlem başlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C.A., Y.K. H.M. ve M.Ç. tutuklanıp Bergam M-1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kanlı müzikhol saldırısında yeni gelişme

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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