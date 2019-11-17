Kayıp aranıyordu, ölü bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe gittiği bölgede kaybolan epilepsi hastası Müslüm Hızal’ın (30) cansız bedeni bulundu.
Kandıra’daki Kefken Pembe Kayalar bölgesine dün arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen Müslüm Hızal, saat 15.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün Sahil Güvenlik botları denizde, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ise bölgedeki ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yaptı, ancak sonuç alınamadı. Gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bugün güneşin doğumuyla birlikte tekrar başlandı. Sahil Güvenlik ve AFAD botları Müslüm Hızal’ı denizde ararken, jandarma, AFAD, AKUT ve bazı gönüllü arama-kurtarma birlikleri de ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yürüttü.
Dün gece taranan bölgelerde tekrar çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 kilometre çapındaki bir alanı didik didik aradı. Ekiplere ayrıca AFAD’ın Sakarya ve Bursa’dan getirilen özel eğitimli iz sürme köpekleri de destek verdi.
ÖLÜ BULUNDU
Bölgedeki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekipler, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. İhbarı üzerine gelen dalgıçların kayalık alanın alt kısmında yaptığı çalışmalarda Müslüm Hızal ölü bulundu. Hızal'ın denize düştüğü, akıntı ile kayalıkların altına sürüklendiği tahmin ediliyor.
Müslüm Hızal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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