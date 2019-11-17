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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli) (DHA)
17.11.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Kayıp aranıyordu, ölü bulundu

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Kayıp aranıyordu, ölü bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe gittiği bölgede kaybolan epilepsi hastası Müslüm Hızal’ın (30) cansız bedeni bulundu.

Kandıra’daki Kefken Pembe Kayalar bölgesine dün arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen Müslüm Hızal, saat 15.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün Sahil Güvenlik botları denizde, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ise bölgedeki ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yaptı, ancak sonuç alınamadı. Gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bugün güneşin doğumuyla birlikte tekrar başlandı. Sahil Güvenlik ve AFAD botları Müslüm Hızal’ı denizde ararken, jandarma, AFAD, AKUT ve bazı gönüllü arama-kurtarma birlikleri de ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yürüttü.

Kayıp aranıyordu, ölü bulundu
Dün gece taranan bölgelerde tekrar çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 kilometre çapındaki bir alanı didik didik aradı. Ekiplere ayrıca AFAD’ın Sakarya ve Bursa’dan getirilen özel eğitimli iz sürme köpekleri de destek verdi. 

Kayıp aranıyordu, ölü bulundu

 ÖLÜ BULUNDU

Bölgedeki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekipler, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. İhbarı üzerine gelen dalgıçların kayalık alanın alt kısmında yaptığı çalışmalarda Müslüm Hızal ölü bulundu. Hızal'ın denize düştüğü, akıntı ile kayalıkların altına sürüklendiği tahmin ediliyor.

Müslüm Hızal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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