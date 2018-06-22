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    Kanatsız güvercin proteze koşuyor

    İdris EMEN
    22.06.2018 - 23:06 | Son Güncelleme:

    Ağrı’da bir güvercini kurtarırken elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir’in tedavisi tamamlandı. Temmuzda yeni süreci başlayacak olan Taşdemir deneme amaçlı takılan protezin parmaklarını oynattığı anı şöyle tarif ediyor: “Sanki dünyadaki her şey benim olmuş gibiydi.”

    Kanatsız güvercin proteze koşuyorAğrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde yaşayan Ramazan Taşdemir (17), ortaokulu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başladı. Taşdemir, kendisine emanet edilen 200’den fazla koyunu otlatıyordu. 20 koyun başına 1 kuzu ücret alan Taşdemir, 9 Ekim günü sabah saatlerinde koyunları otlatmaya çıktı. Köyden 2 kilometre uzaklıkta, elektrik direğinde bir güvercinin mahsur kaldığını fark eden Taşdemir, güvercini kurtarmak istedi. Ancak direğe tırmandıktan sonra elektrik akımına kapıldı.

    9 AY HASTANEDE KALDI
    Taşdemir Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleden sonra kollarındaki yanıklardan dolayı iki kolu dirsek altından kesildi.

    Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra Taşdemir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. 9 ay boyunca hastanede kalan Taşdemir, kolları ve sırtından üç kez ameliyat oldu. Ardından Taşdemir için rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu sırada sevenleri de hastaneye giderek Taşdemir’e moral verdi. Tedavisi tamamlanan Taşdemir memleketi olan Ağrı’nın Günbuldu köyüne geri döndü. Köyde ailesiyle hasret gideren, arkadaşlarıyla zaman geçiren Taşdemir zorlu tedavi sürecini anlattı: “9 ay hastanede kaldım. Bu süreçte birçok ameliyat geçirdim. Her gün biraz daha iyileştim. Dirsek altından her iki kolumu kestiler, üç ameliyat daha geçirdim. Sağ kolumu dirsek üstünden bir daha kestiler. Temmuz ayında tekrar hastaneye gideceğim. Protez sürecine geçeceğiz. Eskiden bu kadar insan tanımıyordum. Bu olaydan sonra birçok insanla tanıştım. Çok mutlu oldum. Beni ziyaret edip bana moral verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum”.

    Kanatsız güvercin proteze koşuyor

    ‘GURUR VERİCİ BİR ŞEY’
    İki kolunu kaybetmesine rağmen güvercini kurtardığı için yaptığı eylemden dolayı gurur duyduğunu söyleyen Taşdemir o gün yaşadıklarını, “O gün koyunları otlatırken direkte asılı güvercini görünce içimden bir ses, ‘direğe çık, onu kurtar’ diyordu. Telde asılı duran güvercini taş atıp düşürebilirdim. Ama o zaman ya ölürdü ya da yaralanırdı. O yüzden ben de direğe çıkmaya çalışırken kollarımdan oldum. Ama bu çok gurur verici bir şey. En azından bir hayvanı kurtarırken kollarımı kaybettim. Ya kötü bir şey yaparken kollarımı kaybetseydim? O zaman kendimi affetmezdim” sözleriyle anlattı.

    LEYLA VE MECNUN'UYLA
    UĞRUNA kollarını verdiği hayvan sevgisi Ramazan Taşdemir’in yüreğinde... 9 ay süren tedaviden sonra köyüne dönen Ramazan, ağabeyi ile evlerinin bahçesinde güvercin besliyor. ‘Leyla’ ile ‘Mecnun’ adını verdiği güvercinleri ise Ramazan’ın dizinin dibinden ayrılmıyor...

    PARMAKLARIN OYNADIĞI O AN
    Temmuz ayında, yaralarının tamamen iyileşmesi durumunda protez sürecinin başlayacağını söyleyen Taşdemir sözlerine şu şekilde devam etti: ”Hastanedeyken İstanbul’dan bir doktor geldi. Yanında biyonik bir protez kol vardı. Doktor protezi taktıktan sonra ‘parmaklarını oynat’ dedi. Başta zorlandım. Daha sonra parmaklar hareket edince çok mutlu oldum. O an sanki dünyadaki her şey benim olmuş gibiydi. 9 Temmuz’da protez için tekrar hastaneye gideceğim. O zaman protez süreci başlayacak. Protez kollar benim her türlü ihtiyacımı karşılayacak. Kollarıma kavuştuğum anda ilk yapacağım şey ellerimi açıp bana yardım eden insanlar için dua etmek olacak. Protezime kavuştuktan sonra çalışmak istiyorum. Bir iş bulup çalışabilirsem geleceğim için iyi olur.”

    Kanatsız güvercin proteze koşuyor

    FORMASINI GÖNDERMİŞ
    KAZADAN sonra birçok futbol kulübünden Ramazan’a imzalı forma gönderildi. Ramazan’a forma gönderenlerden biri de Fenerbahçe’nin futbolcusu Hasan Ali Kaldırım. Fenerbahçe forması gönderen Kaldırım tamamen iyileştiğinde kendisini İstanbul’da misafir etmek istediğini Ramazan’a söylemiş

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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