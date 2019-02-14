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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 21:28, Son Güncelleme:

Kanal D Haber'den o iddialara yanıt

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Kanal D Haber'in geçtiğimiz gün tanzim satış noktalarıyla ilgili yaptığı haber, birçok haber sitesinde çarpıtılarak okuyuculara aktarıldı. Kanal D’de yayınlanan görüntülerde vatandaşların görüşlerinin sansürlendiği yönündeki iddialar birçok haber sitesinde yer alırken, çarpıtılan bu haberler, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da sözkonusu bir haberi Twitter hesabından ‘habercilikte rezillik’ yorumuyla paylaştı. Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber sunucusu Buket Aydın hem çarpıtılan bu haberlere hem de Fatih Portakal’a canlı yayında cevap verdi. 'Linç kampanyasına maruz kaldık' diyen Buket Aydın, aynı haberi kendi bülteninde sunan Fatih Portakal için ise "Tarafsız , dürüst olduğunu iddia ederek herkese her konuda akıl vermeye kalkan ahkâm kesen bazı meslektaşlarımız da o çevrelerin arasında yerini aldı ancak o meslektaşımız da kendi sunduğu bültende aynı Antalyalı üreticinin sözlerini yayınladı." ifadelerini kullandı.

Buket Aydın'ın Kanal D Ana Haber'de yaptığı açıklama şöyle:

"Dün akşam Antalya'daki üreticilerin tanzim satışla ilgili düşüncelerini, burayı özellikle vurguluyorum, kendi ağızlarından çıkan kelimelerle bu ekrandan sizlere aktarmıştık. Ne olduysa bazı çevreler tarafından sosyal medyada bir linç kampanyası paylaşıldı. Bizi üreticinin açıklamalarını keserek yayınlamakla suçlamaya çalıştılar. Üstelik 'tarafsız' , 'dürüst' olduğunu iddia ederek herkese her konuda akıl vermeye kalkan ahkam kesen bazı meslektaşlarımız da o çevrelerin arasında yerini aldı. Sosyal medya hesaplarından bizi suçlamaya çalıştı. Ancak o meslektaşımız da kendi sunduğu bültende aynı Antalyalı üreticinin sözlerini yayınladı. Şimdi ortaya iki durum çıkıyor; ya sunduğu bültenin içeriğinden haberi yok ya da çamur at izi kalsın politikası uyguluyor ki ikisi de çok kötü.

Kanal D Haberden o iddialara yanıt

Şimdi birkaç söz de ben ekleyeyim. Bizim işimiz habercilik. Yaptığımız haberleri beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. şu saatlerde her kanalda başka bir haber bültenine de ulaşabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz ancak biz her zaman başka kanalların ne yaptığıyla değil, sadece kendi yaptıklarımızla ilgilendik. Çünkü vicdanın en rahat yastık olduğunu bilerek, her gün bu ekranlarda karşınıza çıkıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren arkadaşlarımız, haber peşinde koşturuyor, içeride saatlerce konuşup her fikre saygı gösterip, daha iyisini sunmak için çaba sarfediyoruz.

Kanal D Haberden o iddialara yanıt

Dün akşam da aynısını yaptık ama hiç hak etmediğimiz şekilde bir linç kampanyasına maruz kaldık. Bütün arkadaşlarımızın emeğinin, alın terinin, bir tweet'le lekelenmesine göz yummamak adına cevap verme ihtiyacı hissettim. Aslında bu iftiralara, saldırılara da alışığız ancak bizi asıl üzen, her fırsatta, kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini savunan kişilerin, haberciliğin en önemli kurallarını hiçe sayarak, bu kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek ortak olmasıdır. Ben yine kimseye hakaret etmeden, kamuoyunun takdirine bırakıyor ve size doğru haber verme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

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