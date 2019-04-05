Kan vermeye paramotorla geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKan vermeye paramotorla geldi
GeriGündem Kan vermeye paramotorla geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
05.04.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Kan vermeye paramotorla geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kan vermeye paramotorla geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nevzat Bodur, Türk Kızılayı Batı Akdeniz Kan Toplama Merkezi'nce kurulan kan toplama çadırına paramotorla geldi. Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediğini belirten Bodur, "Kan bağışı çok önemli ve bunun için herkes çaba sarf etmeli" dedi.

Side turizm bölgesinde restoran işletmeciliği yapan Nevzat Bodur, paramotorla kan vermek için Manavgat'a geldi. Türk Kızılayı'nca düzenlenen kan bağış kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için Side'den paramotorla havalanan Bodur, Cumhuriyet Meydanı'na inerek, kan toplama çadırında kan verdi.

Kan vermeye paramotorla geldi
Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği Nevzat Bodur, 3 ayda bir kan verdiğini belirterek, kan bağışı yapılması için çağrıda bulundu. Kan bağışının metabolizmayı düzenlediğini ve sağlık açısından önemli olduğunu belirten Bodur, "Ülkemizde her gün yüzlerce belki de binlerce kişinin çeşitli sebeplerle kan ihtiyacı oluyor. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu belli değil, vatandaşlarımız kan bağışı yaparak, ihtiyacı bekleyen hastalarımızın tedavisine katkıda bulunmalı" diye konuştu.

Kan vermeye paramotorla geldi
Manavgat'ta kan bağışçısı sayısının yüksek olduğunu ve halkın bu konuda duyarlı olduğunu kaydeden Bodur, "Bugün, buraya paramotorla gelerek, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istedim. Kan bağışı çok önemli ve bunun için herkes çaba sarf etmeli. Kan bağışı yaparak, hiç tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerin sağlıklarına kavuşması için toplumsal sorumluluğu da yerine getiriyorsunuz" dedi.

Kan vermeye paramotorla geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK Başkanı’ndan son açıklama: Süreç devam ediyor

'Daha fazla bağıran değil haklı olan kazanacaktır'

Beylikdüzü ve Şişli'de geçersiz oylar yeniden sayılacak

'Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil'