Kan donduran sözler, vahşet anını böyle anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKan donduran sözler, vahşet anını böyle anlattı
GeriGündem Kan donduran sözler, vahşet anını böyle anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
30.10.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

Kan donduran sözler, vahşet anını böyle anlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kan donduran sözler, vahşet anını böyle anlattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk’ü (45) elinden bıçakla yaralayıp, ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk’ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Öztürk, ifadesinde cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlatırken, duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma öncesinde öldürülen Öztürk’ün babası Ahmet Adlı (74), kızının daha önce görev yaptığı CHP Efeler Kadın Kolları ve CHP Aydın İl Başkanlığı yöneticileri ile adliye önünde bir süre sessiz eylem yaptı.

Efeler Mahallesi’ndeki 2’nci Sanayi Sitesi’nde inşaat malzemeleri satışı yapılan dükkanı işleten 1 çocuk babası Ercan Öztürk, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Zeynep Öztürk ile boşanmaya karar verdi. 3 Nisan’daki boşanma davası öncesinde Ercan Öztürk, iddiaya göre, daha önce iş yerini üzerine yaptığı eşinden tapuyu kendisine devretmesini istedi. Zeynep Öztürk bunu kabul etmeyince, 22 Mart’ta, ikili arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın yaşananları görmemesi için iş yerinin kepengini indiren Öztürk, çocuğunun annesi Zeynep Öztürk’e elindeki bıçak ve zincirle saldırdı. Boğuşma sırasında Zeynep Öztürk elinden yaralandı. Ercan Öztürk’ün boğazına doladığı zincirden kurtulmayı başaramayan Zeynep Öztürk, boğuldu. Sağlık ekiplerini arayıp yardım isteyen Ercan Öztürk, daha sonra da polisi arayıp ’Birini öldürdüm’ diyerek, kendisini ihbar etti. Öztürk, daha sonra gelen polislere teslim oldu. Zeynep Öztürk’ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Efeler ilçesinin kırsal Savrandere Mahallesi’nde toprağa verildi.

KAN DONDURAN İFADE, CİNAYET ANINI BÖYLE ANLATTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından eşini öldüren Ercan Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öztürk hakkında, Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Ercan Öztürk, avukatı ve öldürülen Zeynep Öztürk’ün babası Ahmet Adlı ve avukatı katıldı. Duruşmada ifadesine başvurulan sanık Ercan Öztürk, cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla anlattı.

Öztürk, olay günü eşi Zeynep Öztürk’e M.Y. ile yazışmalarını sorduğunu belirtip, " ’Bana küfretti. Adam olsaydın da yazdırmasaydın’ dedi. Aramızda itişme kalkışma başladı. Biraz boğuştuktan sonra, birlikte yere düştük. Ben onu yere yatırıp, tek elimle boğazına sarıldım. Diğer elimde bıçak vardı. Parmağımı ısırdı. O anda can havliyle, dükkandaki kiloyla satılan zincirleri fark ettim. Zinciri alıp, boğazına doladım. Ardından kendime doğru iyice asıldım. Dizlerimi yere yasladım. 5-6 dakika kadar sıktım. Yorulunca bıraktım. Ölüp ölmediğini anlamadım, bayıldı sandım" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kan donduran sözler, vahşet anını böyle anlattı

DURUŞMA ÖNCESİ SESSİZ EYLEM YAPTILAR

Duruşma öncesinde öldürülen Öztürk’ün babası Ahmet Adlı (74), kızının daha önce görev yaptığı CHP Efeler Kadın Kolları ile CHP Aydın İl Başkanlığı yöneticileri ile adliye önünde bir süre sesiz eylem yaptı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Özdemir ve Efeler Başkanı Özlem Ekiz ve yönetim kurulu üyesi kadınlar siyah giyinerek eyleme katılırken, üzerinde öldürülen Zeynep Öztürk’ün fotoğrafı bulunan ’Kadına değil, şiddete karşı el kaldır’, ’Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol’, ’Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma’ yazılı dövizler taşıdı. Ahmet Adlı ise kızının katiline en ağır cezanın verilmesini istedi. Kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle