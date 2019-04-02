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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
02.04.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Kan donduran olayda yeni gelişme! Sahte paraları gerçek sanıp...

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Kan donduran olayda yeni gelişme! Sahte paraları gerçek sanıp...

BOLU'da, 2017 yılında Murat Güler'i (41), cebindeki 'geçersizdir' yazılı 2 deste 200 TL'lik sahte paraları gerçek sanıp çalmak için başına taşla vurularak öldüren yaşları 21 ile 24 arasında değişen Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi'nin müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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  • Sahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapis
  • Sahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapis
  • Sahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapis
  • Sahte paraları gerçek sanıp cinayet işleyen 3 sanığa müebbet hapis
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyü, Çambaşı mevkiinde maden ocağı yolunda, 2017 yılının Aralık ayında meydana gelen olayda, Murat Güler'in yarı çıplak cesedi bulundu.

Güler'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinde, kent merkezinde bir lokantada tanışıp eve bırakmak amacıyla otomobillerine aldıkları Murat Güler’i cebindeki 200 TL’lik 2 deste banknot yüzünden öldürdüklerini itiraf ederek, paraların üzerindeki 'geçersizdir' ibaresini görmediklerini, gerçek sandıkları paralar yüzünden cinayeti işlediklerini söyledi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan dava açıldı. Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi ile öldürülen Murat Güler'in yakınları katıldı.

Mahkemede kendini savunan sanıklardan Volkan Mısırlı, "Olaydan dolayı pişmanım. Öncelikle beraatimi, mahkemeniz aksi kanaatteyse tahliye talip ediyorum" dedi.

Sanık Eray Erdi ise, "Ben arkadaş kurbanıyım. Kesinlikle bu eylemin içinde yer almadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Bir hafta önce annem geçirdiği trafik kazası nedeni ile yoğun bakıma alındı. Kız kardeşim tek başına kaldı. Ben önce Allah’ın sonra da sizin adaletinize sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Sanık Uğur Özdamar da suçu diğer iki arkadaşının üzerine atarak, "Ben ne biliyorsam doğrusunu anlattım. Eray ve Volkan ile birlikte ilk başta anlaştığımız ifadeyi verdim. Fakat daha sonrasında gerçekleri anlatmaya karar verdim.
Kesinlikle öldürme kastıyla veya maktulü yağmalama kastıyla hareket etmedim" dedi.

Mahkeme heyeti 3 sanığa da 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçlarından müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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