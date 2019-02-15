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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslüm SARIYAR-Alper KORKMAZ/DHA
15.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Kan donduran olay! Miray bebeğe öz annesinden çamaşır sulu işkence

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Kan donduran olay! Miray bebeğe öz annesinden çamaşır sulu işkence

Avcılar'da Elif K.'nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Miray'ın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıktı.

Doktorların şüphelenmesi üzerine son 6 ayda 2 kez gözaltına alınan ancak suçunu inkar ettiği için serbest bırakılan kadın, 1 hafta önce polis merkezine giderek suçunu itiraf etti. Tutuklanan 29 yaşındaki anne ifadesinde, “Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.

1 AYLIKKEN HASTALANMAYA BAŞLADI

Avcılar'da yaşayan Elif K. ile Eray K. 12 yıl önce evlendi.  2 çocukları olan çiftin 1,5 yıl önce de Eylül Miray adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Miray bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı.  Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Miray bebeği, babası doktor doktor gezdirdi.  Bebeğe teşhis konulamadı.  Miray bebeğin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında durumu kötüleşti. O tarihte 9 aylık olan bebek ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Elif K. ile konuştu. Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi.  Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Savcılık tarafından hakkında 'eziyet ve işkence' suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. Buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı. Miray bebeğin rahatsızlıkları ise devam etti.Miray bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU

Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağın anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

YAVAŞ YAVAŞ ÖLMESİNİ İSTEMİŞ

Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi. Anne, bebeğinin vücuduna, doğduğu günden bu yana şırınga ile çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Hatta hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.

“KIZIMA ISINAMADIM, ÖLMESİNİ İSTEDİM"

Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de , “Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.  Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle 1 ay hastanede yattığını anlatan kadının “Kızımı sevemedim, ona ısınamadım. İşkence yapmaya karar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak şırınga iğnesi ile ağzının içine, burun içine, kulak içine, göbek deliğine batırarak vücudundan kan gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde şırınga iğnesi ile vücudunun çeşitli yerlerini kanatarak, kafatasına, gözlerinin ortasına, bacaklarına, kollarına, göğüs kısmına jiletle kesikler atarak eziyet etmeye devam ettim. Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Anne Elif K., şu an 1,5 yaşında olan bebeği Ezgi Miray'a sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi.  Babası Eray K. ile yaşayan Miray bebek sağlığına kavuşmaya başladı.

 

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