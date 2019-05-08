Kan donduran olay... Beze sarıp toprağa gömmüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKan donduran olay... Beze sarıp toprağa gömmüş
GeriGündem Kan donduran olay... Beze sarıp toprağa gömmüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
08.05.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Kan donduran olay... Beze sarıp toprağa gömmüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kan donduran olay... Beze sarıp toprağa gömmüş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düşük yapan bir kadının beze sardıktan sonra toprağa gömdüğü ve yaklaşık 3 aylık olduğu sanılan cenini köpekler bulup çıkardı.

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, henüz kimliği belirlenemeyen hamile bir kadın, düşük yaptıktan sonra yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenini, bir beze sardıktan sonra toprağı kazıp gömerek gitti. Birkaç gün önce yaşandığı muhtemel olayın ardından Suriyeli birkaç çocuk, bölgeden geçerken bir sokak köpeğinin yeri kazdığını fark etti.

POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Köpeğin yanında giden Suriyeli çocuklar, cenini fark eder etmez çevredeki vatandaşlara durumu anlattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de cenin üzerinde ve sarıldığı bez ile çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Cenini düşürdüğü tahmin edilen anne adayının kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

'Türklüğe hakaret' ortalığı karıştırdı... Şoför dayanamadı halk otobüsüne kilitledi

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

CHP ve İYİ Parti'den YSK’ya ‘iptal’ başvurusu

4 arkadaşını yaktı, ‘mala zarar vermek istemiştim’ dedi!