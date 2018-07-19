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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GAZİANTEP (AA)
19.07.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Kan donduran olay! 7 aylık hamile kadını döve döve öldürdü

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Gaziantep'te 7 aylık hamile bir kadın, dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürüldü.

İddiaya göre, Aysel Kurt (23) ile dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ç. arasında, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İ.Ç'nin tartışma sırasında Kurt'u darbetmesi üzerine devreye giren yakınları, çifti sakinleştirip evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Aysel Kurt'u kontrol etmek üzere yeniden eve gelen İ.Ç'nin yakınları kadını yarı baygın buldu. Özel bir araçla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının 7 aylık hamile olduğu ve bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.
Kurt'un ölümü üzerine İ.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Aysel Kurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinleşecek.

Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumuna gelen Aysel Kurt'un babası Vakkas Kurt, gazetecilere, dün akşam üzeri eşiyle kızını evinde ziyaret ettiğini söyledi. Kızının yorgun olduğunu gözlemlediklerini savunan Kurt, "Bir çocukları vardı, hem de hamileydi. Bize sabah ölüm haberi geldi. Şok geçirdim. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemiydi, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin.' diye ama sabah bize kalbi durmuş diye haber geldi." dedi.

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