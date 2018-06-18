Kan donduran iddia... Gerçek mahkemede ortaya çıktı

Erzurum’da yaşayan M.K., 27 Kasım 2017’de polise başvurarak sevgilisi A.Ü.’nün kızı B.G.’ye istismarda bulunduğunu iddia etti. A.Ü.’nün kızının vücudundan sigara söndürüp, darp ederek eziyette bulunduğunu, kolunu kırdığını önü süren M.K., sevgilisinden şikayetçi oldu. Anne M.K.’nin şikayeti üzerine A.Ü. hakkında Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar, ’eziyet’ suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



'EVLENECEKTİK'

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celseye M.K., sevgilisi A.Ü. ile birlikte geldi. Suçlamaları kabul etmeyen A.Ü., B.G.’yi kendi kızı gibi sevdiğini söyledi. İstismarda bulunmadığını, bebeği dövmediğini ileri süren A.Ü., "Çocuğun tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Koltuktan düşünce kolu kırıldı. M. ile çok güzel bir ilişkimiz vardı evlenecektik, ev kiralamıştım. Ailem çocuklu biri ile evlenmemi kabul etmeyince ayrıldık. Ailesinden gördüğü baskı ile beni şikayet etmiş" diye konuştu.

Sevgilisinin söylediklerinin doğru olduğunu aktaran anne M.K. ise "Anlattıklarının hepsi doğru. İstismar ve eziyet olayları yaşanmadı. Ailesi evlenmemizi kabul etmeyince çevre baskısı ile şikayetçi oldum. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, A.Ü.’nün ’cinsel istismar’ ve ’eziyet’ suçundan beraatini kararlaştırırken, M.K. hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na ’iftira’dan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

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