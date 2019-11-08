Kan donduran detaylar ortaya çıktı... Hesaba itiraz etti sonrası korkunç

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- AA
08.11.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eylül ayında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cesedi, gözaltına alınan zanlıların itirafı sonrası toprağa gömülü halde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından eylül ayında kayıp ihbarı yapılan Oktay Bayram'ın (40) bulunması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kayıp kişiyle aralarında husumet olduğu belirlenen ve Korucuk Mahallesi'nde gece kulübü işleten İsmail A. ve oğlu Ali A. ile aralarında çalışanların da olduğu Oğuzhan S, Ramazan Ş, Bekir T, Aziz B. ve Sabahattin B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail A, Ali A, Oğuzhan S, Ramazan Ş. ve Bekir T, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Aziz B. ve Sabahattin B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAZI SONUCU CESEDE ULAŞILDI

Zanlıların cezaevinde alınan ek ifadelerinde Oktay Bayram'ın hesaba itiraz etmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, birkaç gün sonra bu kişinin iş yerine silahla ateş ettiği, bunun üzerine Bayram'ı silahla öldürdükleri ve cesedini gece kulübünün bahçesine gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

İfade doğrultusunda gece kulübünün yanında iş makinesi yardımıyla yapılan kazı sonucu cesede ulaşıldı.

Yakınlarının teşhis ettiği Bayram'a ait ceset, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BEYANLAR DOĞRULTUSUNDA BULUNDU

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Oktay Bayram'ın babasının, oğlunun 26 Eylül'de saat 04.00 sıralarında evden ayrıldığını, kendisinden o saatten beri alınamadığını söylediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araştırmalarda alınan yazılı beyanlar doğrultusunda kayıp Oktay Bayram'ın şüphelilerce zorla araca bindirilerek kendilerine ait iş yerine götürüldüğü, aralarında çıkan münakaşa sırasında tabanca ile öldürüldüğü ve cesedinin ise iş yerinin yanında bulunan toprak alana gömüldüğü tespit edilmiştir. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince, ilgili savcının gözetiminde 6 ve 8 Kasım tarihlerinde yapılan kazı çalışmalarında kayıp Bayram'ın gömülü vaziyette cesedine ulaşılmıştır." 

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