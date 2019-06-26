Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Arabada kablo ile boğmaya çalışmış…
Aksaray’da geçtiğimiz hafta Kadriye S. (33) adlı bir kadının otobüsten zorla indirilip, kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan ve tepki gören olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış ve bir kişi tutuklanmıştı. Kadriye S. ifadesinde zorla bindirildiği arabada, abisinin kablo ile kendisini kablo ile boğmaya çalıştığını, diğerlerinin müdahalesiyle ölümden kurtulduğunu anlattı.
Kadriye S.’ın kendi beyanlarına göre 1 yıl önce sosyal medyada 21 yaşında, Ankara’da at bakıcılığı yapan Y.K ile tanıştı ve bir süre sonra sevgili oldu. Zaman zaman da bir araya geldiler. 18 Haziran günü Y.K’nın ailesiyle tanışmak üzere Mersin’e gitti. Ancak Y.K’nın ailesi kendisini kabul etmeyerek Ankara’ya geri gönderdi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “yüzüstü bıraktığı” ve “sahip çıkmadığı” suçlamasıyla sevgilisi Y.K’dan şikâyetçi oldu. Y.K’nın kendisini tehdit ettiğini de belirterek can güvenliği olmadığını söyledi ve sığınmaevinde kalmayı talep etti. Kendi talebi doğrultusunda Mersin’deki Sığınmaevi’ne yerleştirildi.
KOCASI ARABADA BEKLEMİŞ
Olay günü de Mersin’deki sığınma evine gitmek üzere yola çıktı. Bu süreçte kocası İ.S de 19 Haziran’da Ankara’da polise başvurarak üç çocuğunun annesi olan eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Kadriye S, otobüsle Mersin’e giderken de annesi, kız kardeşi, ağabeyi ve kocasının içinde olduğu grup mola yerinde onu zorla otobüsten indirdi. Kocası İ.S’nin de beklediği araca yine zorla bindirerek götürdüler. Bu sırada olaya şahit olan vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis, aracı durdurarak Kadriye S.’yi kurtardı. Ancak Kadriye S, durumun ‘aile içi’ bir mesele olduğunu söyleyerek şikayetçi olmadı. Ailesi veya kocasıyla değil, sığınmaevine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Kadriye S, talebi üzerine Aksaray’daki sığınma evine yerleştirildi.
“BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI”
Olaya dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tekrar harekete geçen polis, Kadriye S’nin ifadesine tekrar başvurdu. S., ağabeyi ve kardeşinden şikâyetçi oldu. Ağabeyinin kendisine şiddet uyguladığını, otobüsten indirip yerde sürüklediğini, araca bindirdiğinde de boynuna kablo dolayarak boğmaya çalıştığını, ancak araçta bulunanların ağabeyini engellediklerini anlattı. Savcılığın talimatı üzerine olaya karışan Kadriye S’nin kocası İ.S, ağabeyi A.Ç, kardeşi H.Ç, ablası S.E, eniştesi E.D ve yengesi M.Ç gözaltına alınmış, adli işlemlerin ardından da ağabey A.Ç tutuklanmıştı.
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