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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
26.06.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Arabada kablo ile boğmaya çalışmış…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Aksaray’da geçtiğimiz hafta Kadriye S. (33) adlı bir kadının otobüsten zorla indirilip, kaçırılmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan ve tepki gören olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış ve bir kişi tutuklanmıştı. Kadriye S. ifadesinde zorla bindirildiği arabada, abisinin kablo ile kendisini kablo ile boğmaya çalıştığını, diğerlerinin müdahalesiyle ölümden kurtulduğunu anlattı.

Kadriye S.’ın kendi beyanlarına göre 1 yıl önce sosyal medyada 21 yaşında, Ankara’da at bakıcılığı yapan Y.K ile tanıştı ve bir süre sonra sevgili oldu. Zaman zaman da bir araya geldiler.  18 Haziran günü Y.K’nın ailesiyle tanışmak üzere Mersin’e gitti. Ancak Y.K’nın ailesi kendisini kabul etmeyerek Ankara’ya geri gönderdi. Bunun üzerine  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “yüzüstü bıraktığı” ve “sahip çıkmadığı” suçlamasıyla sevgilisi Y.K’dan şikâyetçi oldu. Y.K’nın kendisini tehdit ettiğini de belirterek can güvenliği olmadığını söyledi ve sığınmaevinde kalmayı talep etti. Kendi talebi doğrultusunda Mersin’deki Sığınmaevi’ne yerleştirildi.

KOCASI ARABADA BEKLEMİŞ

Olay günü de Mersin’deki sığınma evine gitmek üzere yola çıktı. Bu süreçte kocası İ.S de 19 Haziran’da Ankara’da polise başvurarak üç çocuğunun annesi olan eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Kadriye S, otobüsle Mersin’e giderken de annesi, kız kardeşi, ağabeyi ve kocasının içinde olduğu grup mola yerinde onu zorla otobüsten indirdi. Kocası İ.S’nin de beklediği araca yine zorla bindirerek götürdüler. Bu sırada olaya şahit olan vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis, aracı durdurarak Kadriye S.’yi kurtardı. Ancak Kadriye S, durumun ‘aile içi’ bir mesele olduğunu söyleyerek şikayetçi olmadı. Ailesi veya kocasıyla değil, sığınmaevine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Kadriye S, talebi üzerine Aksaray’daki sığınma evine yerleştirildi.

“BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI”

Olaya dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tekrar harekete geçen polis, Kadriye S’nin ifadesine tekrar başvurdu.  S., ağabeyi ve kardeşinden şikâyetçi oldu. Ağabeyinin kendisine şiddet uyguladığını, otobüsten indirip yerde sürüklediğini, araca bindirdiğinde de boynuna kablo dolayarak boğmaya çalıştığını, ancak araçta bulunanların ağabeyini engellediklerini anlattı. Savcılığın talimatı üzerine olaya karışan  Kadriye S’nin kocası İ.S, ağabeyi A.Ç, kardeşi H.Ç, ablası S.E, eniştesi E.D ve yengesi M.Ç gözaltına alınmış, adli işlemlerin ardından da ağabey A.Ç tutuklanmıştı.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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