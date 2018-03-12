Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bunun adı vahşet...

    Bunun adı vahşet...

    ANKARA, (DHA)
    12.03.2018 - 07:54 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da, perşembe günü cezaevinden izinli çıkan eşi Feyzi Ç. (26), evde tartıştığı eşi İlknur Ç.’yi (23), 4 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

    Olay, dün akşam Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527 Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevi’nden perşembe günü izinli çıkan Feyzi Ç., eşi İlknur Ç. ile buluştu. Çift, bir süre otomobille dolaştı. Daha sonra Keçiöeren'deki evlerine gelen çift, burada bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Feyzi Ç. eline geçirdiği bıçakla, 4 yaşındaki kızının da gözleri önünde eşine saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken, Feyzi Ç. kızını alarak otomobiline götürdü. Feyzi Ç. daha sonra tekrar eve gelip, eşi İlknur Ç.’yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

    Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Feyzi Ç. polisi arayarak teslim oldu.

    Eve giden polis ve sağlık ekipleri, İlknur Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, talihsiz genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 15 bıçak darbesi olduğunu belirledi.

    İlknur Ç.’nin cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, katil zanlısı Feyzi Ç.’nin polisteki sorgusu sürüyor.

     

    Etiketler: cinayet , kadın cinayetleri , ankara , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri