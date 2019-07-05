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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.07.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Kan donduran cinayet

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Kan donduran cinayet

Samsun'da dini nikahlı kocasını öldürtüp 2 yıl sonra kayıp başvurusu yapan ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı. 

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güllü Çokyaşar'ın (48), dini nikahlı eşi Mustafa Salu'yu çocuklarına azmettirip öldürttüğü, sonra da yaktırdığı ve 2 yıl sonra da kocasının kayıp olduğuna dair polise başvurduğu iddia edildi.

Yapılan araştırma sonucu Güllü Çokyaşar, cinayet olayıyla ilgili tutuklandı ve yargılandığı Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Felç geçirdiği öğrenilen Güllü Çokyaşar sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye oldu.

Yargıtay Ceza Dairesi Güllü Çokyaşar'a verilen hapis cezasını onadı ve söz konusu kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri Güllü Çokyaşar'ı Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Güllü Çokyaşar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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