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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA-İHA
07.08.2018 - 23:09, Son Güncelleme:

Kamyon şoförü, yasağa rağmen dik yokuştan inmeye çalışınca...

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İzmit'te freni boşalan kamyon, 2 otomobile çarparak devrildi. Kazada kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı.

İzmit’te sık sık benzer kazaların yaşandığı, bu yüzden kamyonların girişine yasaklanan ve uyarı tabelaları ile sürücülerin uyarıldığı Santral yokuşunda yine kaza meydana geldi.

Kaza, 20.30 sıralarında İzmit Gazenfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan İltaş idaresindeki 33 F 5381 plakalı eşya yüklü nakliye kamyon, ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu Gazanfer Bilge Bulvarı üzerindeki Santral yokuşuna girdi. Akçakoca mevkiinden yokuş aşağıya doğru İzmit merkezi yönünde harekete geçen aracın birden frenleri patladı. Seyir halinde kamyonun frenlerinin boşaldığını anlayan sürücü İltaş, önündeki sürücüleri korna ve selektör yaparak uyarmaya başladı. Aracın hızla geldiğini gören sürücülerden bazıları manevra yaparak kaçarken, bir sürücü de aracını yol üzerinde bırakıp aracından inerek kaçtı. 

Kamyon şoförü, yasağa rağmen dik yokuştan inmeye çalışınca...

İKİ OTOMOBİLE VURDU, BARİYERLERİ PARÇALADI, YAN YATTI 

Hızla yokuştan inen kamyon önce Yılmaz Topal idaresindeki WE TPL 41 plakalı otomobile çaptı. Daha sonra bariyerleri aşan kamyon, yokuşun bitiminde yan yatarak Eren Sancar idaresindeki 41 GE842 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında kamyonda yaralanan sürücü Hakan İltaş, Ömer İltaş ve Murat İltaş, yolcu kapısından yan yatan kamyonun üzerine çıktılar. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Kamyon şoförü, yasağa rağmen dik yokuştan inmeye çalışınca...

KAMYONUN ÜZERİNE ÇIKAN YARALILAR VİNÇ İLE İNDİRİLDİ 

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yaralıları kamyonun üzerinden indirmek için çalışma başlattı. Yaralıları sedyeye yükleyen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının vincinin yardımıyla yaralıları araçtan indirdi. Yaralılardan biri araç üzerinde yattığı sırada ve araçtan indirilirken telefonla yakınlarına haber vermeye çalıştı. Araçtan teker teker indirilen yaralılar ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kamyon şoförü, yasağa rağmen dik yokuştan inmeye çalışınca...

MERAKLI KALABALIK CANLI YAYIN İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI 

Yaşanan kargaşa sırasında ellerinde cep telefonlarıyla kaza alanına toplanan onlarca vatandaş ise görüntü almak ve sosyal medyadan canlı yayın yapabilmek için birbiriyle yarıştı. Polis ve diğer görevlilerinin sık sık güvenlik çemberi dışına çıkarmaya çalıştığı meraklı kalabalık, tüm uyarılara rağmen görüntü alma çabalarını sürdürdü. 

Kamyon şoförü, yasağa rağmen dik yokuştan inmeye çalışınca...

Kazada yan yatan kamyon ise olay yerine gelen çekiciler ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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