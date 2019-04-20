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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)
20.04.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Kamyon altında can pazarı

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Kamyon altında can pazarı

İstanbul Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı bisikletli kişi, sıkıştığı lastikler arasından itfaiye kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mahmut Reis'in kullandığı kamyon sokağa girdiği sırada yanından geçen Afganistan uyruklu bir gencin kullandığı bisikleti fark etmedi. Bisikletliyi altına alan kamyon sürücüsü çevredekilerin seslenmesi üzerine durdu.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun arka tekerleri arasına sıkışan Afganistan uyruklu genci kurtarmak için çalışma yaptı.

Kamyon altında can pazarı
Genç, yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafif yaralı genç, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kamyon sürücüsü Mahmut Reis, kazanın bir anda meydana geldiğini belirterek, "Ben dönüş yapıyordum. Aracın altına devrildi bisiklet sürücüsünün kulağında kulaklık vardı. Allah'tan kamyonun altında kalmadı arka lastiklerin arasında kaldı" dedi.

Kamyon altında can pazarı

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