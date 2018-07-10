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    Kamu görevlilerine yargı yolu

    ANKARA
    10.07.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    YARGITAY Ceza Genel Kurulu, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin, dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.

    Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazı reddetmesinin ardından Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma istemişti. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Jandarma Alay Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, Emniyet Genel Müdürlüğü TİB temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB temsilcisi Yaşar Kalkan, Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın eksik araştırmayla verildiğine hükmederek kararı kaldırdı. Şüpheliler hakkında yeniden inceleme yapılacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Muhsin Yazıcıoğlu , Yazıcıoğlu
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