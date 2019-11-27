Kamu da vatandaşla uzlaşacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzlaştırma ve arabuluculuk kurumları ile büyük başarı sağlandığını ve kamunun taraf olduğu uyuşmazlıkların çözümü için idari yargıya da sulh kurumunun getirileceğini açıkladı.
Bakan Gül, “İdari yargıda sulh kurumu neredeyse hiç uygulanmamaktadır. Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda sulh kurumunu çalışan, etkili ve sonuç veren bir ihtilaf çözüm müessesesine çevirmeye kararlıyız” dedi. Gül, önceki gün bakanlığının bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde şu bilgileri verdi:
“1 Ocak 2019’dan bugüne kadar uzlaştırma görüşmelerine geçilen 237 bin 680 dosyadan 199 bin 194’ü, yani yaklaşık yüzde 84’ü uzlaşma ile sonuçlanmıştır. 2019 için hesapladığımızda yaklaşık 300 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya uzlaştırma kapsamında çözülmüştür.
1 Ocak 2018’den bu yana iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kapsamında 708 bin 520 uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmiştir. Bu uyuşmazlıkların 441 bin 82’si yüzde 62’si anlaşmayla sonuçlanmıştır. Böylelikle yaklaşık 900 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dosya arabulucular tarafından çözülmüş oldu. 2019 yılında ise, bu kapsamda 353 bin 781 uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 203 bin 382’si (yüzde 57) anlaşmayla sonuçlanmıştır.
Reform Belgemiz, kendi içinden çok güçlü bir insan hakları paketi de çıkarmak üzeredir. İnsan Hakları Eylem Planı’nı yine katılımcı bir anlayışla hazırlıyoruz. Bu planın tamamlanmasıyla temel hak ve özgürlükler alanında yeni adımlar atacağız.” ◊ Oya ARMUTÇU/ ANKARA
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