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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
23.02.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

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Kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kayseri’de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı’nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında genç boğularak hayatını kaybetti.

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  • Botu kurtarmak isterken kendisi boğuldu
  • Botu kurtarmak isterken kendisi boğuldu
  • Botu kurtarmak isterken kendisi boğuldu
  • Botu kurtarmak isterken kendisi boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’na arkadaşlarıyla beraber kamp kuran Ahmet Yasin Y. (20) yanlarındaki getirdikleri bot suya kapılarak uzaklaştı. Botu kurtarmak için suya giren Ahmet Yasin Y., bir süre sonra gözden uzaklaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda genci aramak için botla baraja girdi. Ahmet Yasin Y.’nin cenazesi, kısa bir süre sonra bulunarak barajdan çıkarıldı.

Bu sırada Ahmet Yasin Y.’nin arkadaşları da gözyaşı döktü.

Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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