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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Kamil Karabörk kimdir ve nereli?

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Kamil Karabörk kimdir ve nereli?

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Niğde'de geçirdiği trafik kazasının ardından araştırılmaya başlandı. 2016 yılından bu yana Hatay İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Kamil Karabörk, daha önce Erzurum'da görev yapmıştı. İşte, Kamil Karabörk hakkında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü internet sitesinden alınan biyografi bilgileri

Kamil Karabörk, 1966 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

Değişik rütbelerde farklı illerde görev yaptıktan sonra, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

25.10.2016 tarihli kararname ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kamil KARABÖRK evli ve iki kız babasıdır.

 

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