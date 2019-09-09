Kamil Karabörk kimdir ve nereli?
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Niğde'de geçirdiği trafik kazasının ardından araştırılmaya başlandı. 2016 yılından bu yana Hatay İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Kamil Karabörk, daha önce Erzurum'da görev yapmıştı. İşte, Kamil Karabörk hakkında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü internet sitesinden alınan biyografi bilgileri
Kamil Karabörk, 1966 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.
Değişik rütbelerde farklı illerde görev yaptıktan sonra, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
25.10.2016 tarihli kararname ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.
İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kamil KARABÖRK evli ve iki kız babasıdır.
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