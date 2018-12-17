Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılan hastanın ölümüyle ilgili soruşturma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılan hastanın ölümüyle ilgili soruşturma
GeriGündem Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılan hastanın ölümüyle ilgili soruşturma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
17.12.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılan hastanın ölümüyle ilgili soruşturma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılan hastanın ölümüyle ilgili soruşturma

BARTIN Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan, kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılınca sevk edildiği Karabük'teki özel hastanede hayatını kaybeden Sakinur Çıvak'ın (57) avukat oğlu, annesinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Hastane yönetimi konuyla ilgili idari soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Başsavcılığı ise sorumlular hakkında soruşturma açmak için Bartın Valiliği'nden izin istedi.

Bartın'da evli ve 3 çocuk annesi Sakinur Çıvak, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma şikayetiyle 2 Ekim gecesi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakinur Çıvak, iddiaya göre görevli doktor tarafından endişe edilecek bir şey olmadığı söylenerek ağrı kesici ve alerjik ilaçlar verilerek 7 saat acil servis müşahede odasında bekletildi. Bu sürede çekilen EKG'lerde de Sakinur Çıvak'ın rahatsızlığı anlaşılamadı.

Sabah hastaneye gelen kardiyoloji uzmanı, Sakinur Çıvak'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen Çıvak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Sakinur Çıvak'ın Zonguldak'ta yaşayan avukat oğlu Soner Çıvak, annesinin ölümünde acil servis doktoru Y.H. ve ilgili personelin eksik tedavi uyguladığını, çekilen EKG'lerde kalp krizini tespit edemedikleri gerekçesiyle Bartın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soner Çıvak, avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, "Acil servis doktoru tarafından hasta yakını olarak yanında bulunan hastanın eşi ile yanında bulunan diğer yakınlarına hastanın endişe edilecek bir şeyi olmadığı beyan edilmiş, kalp krizine yönelik hiçbir müdahale yapılmamıştır. En az 3 kez kan testi ve 3 kez EKG çekilmesi gerekirken acil servis doktor ve çalışanlarının hastanın geçirdiği kalp krizinden bihaber şekilde diğer işlerine devam etmişler, hasta müşahede odasında adeta kaderine terk edilmiştir. Saat 02.27 de 07.00'de hasta yakınlarının tepkisi üzerine çekilen EKG ve kan testinde kalp krizi geçirdiği belliyken, yine ilgililer tarafından kalp krizi tespit edilememiştir. Müvekkilimin annesinin hayatını kaybetmesinde ihmaller zincirinin sebep olduğu açıkça ortadır" denildi.

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşılan hastanın ölümüyle ilgili soruşturma

Bartın Cumhuriyet Savcılığı, Sakinur Çıvak'ın ölümüyle ilgili ihmali olan sağlık personelinin tespiti hakkında soruşturma açmak için Bartın Valiliği'nde izin istedi. Bartın Devlet Hastanesi de Sakinur Çıvak'ın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı.

'ANNEMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR'

Soner Çıvak, annesinin ölümünden acil serviste görevli doktor ve sağlık personelinin ihmali olduğunu söyledi. Bartın Valiliği'nden soruşturma izninin beklendiğini belirten Soner Çıvak, şöyle konuştu:

"Annem saat 02.17'de Bartın Devlet Hastanesi'ne giriş yaptı. Giriş yapılmasıyla birlikte görevli doktor tarafından kan tahlili ve EKG'si istendi, ancak sonrasında acil bölümünde yer alan acil müşahede odasına alındı. 02.27'de çekilen EKG'sinde tarafımızca yapılan araştırmada kalp krizinin görüldüğü tespit edilmiş, ayrıca saat 04.00'da yapılan kan tahlilinde yine kalp krizi belirtileri açıkça görülmektedir. EKG ve kan tahlili sonuçlarının sağlık personeli tarafından anlaşılmaması kabul edilemez. Buna rağmen yine 07.00'de tekrar yapılan EKG ve kan tahlilinde kalp krizinin net şekilde gözükmesine rağmen yine görevli doktorlar tarafından hiçbir işlem yapılmamıştır. Saat 09.20'de hastaneye gelen kardiyoloji uzmanı tarafından kalp krizi olduğu tespit edilmesiyle annemin hemen sevki gerçekleştirildi. Biz burada acil serviste ihmali olan doktor ve diğer sağlık görevlilerinden şikayetçiyiz. Bir dakikanın bile hayati önem taşıdığı kalp krizi teşhisinde, tüm tahlillere rağmen 7 saat acı içinde kalp krizi geçirdiği anlaşılamayan annemin ölümüne bu ilgililer sebep olmuştur."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yıllar sonra gelen itirafla şoke oldu!

Yıllıktaki FETÖ! Hatıra kısmı boş...

Başarısız meme küçültme ameliyatı yapan doktora Yargıtay şoku!

Cinayet şüphelisinden gazetecilere şok tehdit: Gel seni de vurayım