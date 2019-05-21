Kaliforniyum nedir ve hangi alanlarda kullanılır?
Kaliforniyum, zor bulunması ve kullanım alanının nükleer tesisler olması dolayısıyla yüksek maliyetli ürünler arasında yer alıyor. Nükleer araştırmalar dışında altın ya da gümüş araştırmalarında da kullanılan Kaliforniyum, zaman zaman gündeme gelmektedir. Peki, Kaliforniyum nedir ve kullanım alanları nerelerdir?
Kaliforniyum, doğal yollarla erişilememesi nedeniyle hayli pahalı bir madde olarak bilinmektedir.
Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir.
Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.
Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.
Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.
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